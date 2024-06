Compétence – Les représentants des DRH des plus grandes entreprises se réunissent à Casablanca pour les + RH AWARDS 2024 +

En marge du salon MASTER PLUS, les RH AWARDS 2024© ont été le point culminant de la journée, réunissant les leaders des Ressources Humaines des entreprises les plus renommées du Maroc, initiée par Campus Mag, ces awards visent à célébrer et à promouvoir l’excellence des DRH selon un consortium d’écoles supérieures et universités marocaines, souligne un communiqué.

Initiés pour renforcer les liens entre le monde académique et le monde professionnel, les RH AWARDS 2024© ont été conçus pour honorer et mettre en lumière les réussites exceptionnelles des DRH dans divers domaines critiques tels que l’innovation, la vision stratégique, l’impact social, la formation continue, et bien d’autres encore.

Les lauréats ont été sélectionnés par un consortium d’écoles supérieures et d’universités marocaines de premier plan, qui jouent un rôle central dans l’évaluation et la reconnaissance des meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

+ L’excellence des DRH +

Omar Layachi, co-fondateur des RH AWARDS©, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette première édition : « Les RH AWARDS 2024© représentent un pas en avant significatif pour le dialogue entre l’université et l’entreprise au Maroc. Cette cérémonie récompense non seulement l’excellence des DRH, mais elle contribue également à promouvoir des pratiques innovantes et responsables dans la gestion des ressources humaines. »

Les RH AWARDS 2024© ont été accueillis favorablement par les participants, avec de nombreux lauréats exprimant leur souhait de voir ces awards devenir un label de référence dans le domaine des ressources humaines au Maroc.

La soirée de remise des prix, qui s’est déroulée en présence des DRH, des représentants des écoles et universités participantes, ainsi que des partenaires stratégiques de l’événement, a été l’occasion de célébrer les accomplissements remarquables des lauréats dans leurs domaines respectifs.

Parmi les entreprises récompensées cette année figurent des noms bien connus tels que L’Oréal Maroc, Capgemini, Bank Of Africa, La Marocaine des Jeux et des Sports, Dislog Group, Attijariwafa Bank, Lafarge Holcim Maroc, Wafa Assurance, Orange Maroc, Pharma 5, Intelcia et Managem.

Les RH AWARDS 2024© marquent ainsi le début d’une tradition annuelle destinée à reconnaître et à promouvoir l’excellence en matière de gestion des ressources humaines au Maroc, tout en stimulant l’innovation et en renforçant les partenariats entre les secteurs académique et professionnel.

+ Palmarès de la 1e Édition des RH Awards : +

Le reveal des lauréats a eu lieu le 22 juin 2024 en marge du salon MASTER PLUS, en présence des DRH et des représentants des grandes écoles et universités, voici la liste :

● Prix de l’Innovation RH : L’Oréal Maroc

● Prix de la vision RH : Capgemini Maroc

● Prix de la formation continue : Bank Of Africa

● Prix de l’Impact Social : La Marocaine des Jeux et des Sports

● Prix du Développement RH : Dislog Group

● Prix de la marque Employeur : Attijariwafa Bank

● Prix de l’éducation financière : Lafarge Holcim Maroc

● Prix du partenariat éducatif : Wafa Assurance

● Prix du mentorat : Orange Maroc

● Prix de l’Insertion professionnelle : Pharma 5

● Prix du bien-être au travail : Intelcia

● Prix de l’intégration des stagiaires : Managem

Article19.ma