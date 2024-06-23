Football – L’équipe nationale U15 en stage de préparation à Salé

La sélection marocaine des moins de 15 ans effectue un stage de préparation jusqu’au 27 juin, au Complexe Mohammed VI de Football, indique la Fédération royale marocaine de la discipline (FRMF).

Pour ce rassemblement, l’entraîneur de la sélection nationale, Achraf Hanzaz, a convoqué 24 joueurs :

1. Rayan Yaakoubi (Kaa Gent/Belgique)

2. Kamil El Bardoudi (Royale Union St Gilloise/Belgique)

3. Mohamed Amin Moustache (Oh Leuven/Belgique)

4. Yanis Asghir (KV Mechelen/Belgique)

5. Adnan El Boujjoufi (Go Ahead Eagles/Pays-Bas)

6. Adam El Maach (Helmond Sport/Pays-bas)

7. Ilyes Mansouri (AS Saint-Ettienne/France)

8. Jassim Waazane (Nimes Olympique/France)

9. Yanis Parisot (AS Nancy Lorraine/France)

10. Reda Boumarej (FC Clermont Métropole/France)

11. Younes Aalili (Grorud/Norvège)

12. Yahya Errekani (CF Saidia)

13. Haytam Benzekri (CF Saidia)

14. Adam Bouhdadi (CF Saidia)

15. Ayman Tahri (RS Berkane)

16. Mohamed Hammoumi (CF Beni Mellal)

17. Saad El Achhab (AS FAR)

18. Youssef Jabobker (Raja Club Athletic)

19. Ouail Majdouly (FUS RABAT)

20. Adam Ellaky (Wydad Athletic Club)

21. Soulaiman Monadi (Hassania Union Sport Agadir)

22. Akram El Khammal (Alam Tanja)

23. Adam Zaitouni (Alam Tanja)

24. Mohamed Mansour (CF Beni Mellal)

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