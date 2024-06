Libertés – Maroc : de nouveau, un journaliste dans les filets de la Justice pour « humiliation » d’un ministre

Tour de vis ? Ce vendredi 21 juin 2024, la police judiciaire de Rabat a interpellé Abdelhak Belachgar, Directeur de la publication électronique arabophone + Alyaoum24.com+, suite à une plainte initiée par le ministre de la Justice et approuvée par le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Selon cette plainte en question, M. Belachgar aurait « humilié » le ministre de la Justice du royaume, Abdellatif Ouahbi en l’accusant de « menteur ».

M. Belachgar a déclaré au site + Alyaoum 24.com + avoir été entendu par la police « dans une atmosphère professionnelle ». Il a précisé qu’au cours de l’interrogatoire, « il a nié les accusations portées contre lui », estimant qu’il ne faisait que « son travail de journaliste » en essayant de clarifier le bien fondé d’une déclaration faite par un minstre au Parlement.

M. Ouahbi, de son côté, estime avoir été « insulté » et « traité de menteur » par ce journal électronique. Par ailleurs, il considère qu’il a été purement et simplement « diffamé », et exige la mise en application, illico presto, de la procédure légale relative à la diffamation.

Les faits remontent à la déclaration du ministre Ouahbi PAMiste devant la Commission Justice et Législation de la Chambre des Représentants, le 28 mai dernier, et ce lors d’un débat relatif sur le projet de loi de la procédure civile. Et de fil en aiguille, le ministre n’a pas hésité, à critiquer sévèrement le travail de certains « experts judiciaires » quand il s’agissait de contentieux controversés.

+ Controverse sur le prix du mètre carré à Sidi Bennour +

Selon le site électronique, le ministre aurait « exagéré » un montant de l’expertise devant les élus du peuple. Ainsi, M. Ouahbi aurait déclaré : « Par exemple, dans la ville de Sidi Bennour, un expert a estimé la valeur d’une propriété à 200 millions de centimes le mètre carré… Y a-t-il une propriété à Sidi Bennour qui vaut cette somme par mètre carré ? », en ajoutant : « Même à Tokyo et à Manhattan (New York), un tel prix n’existe pas… ».

Un fine, le ministre a reproché à ces experts « de salir le système judiciaire », selon la même source. « Cette déclaration a suscité l’étonnement des personnes présentes dans l’hémicycle… Comment imaginer une propriété valant 200 millions de centimes le mètre carré à Sidi Bennour ? », a relevé le site en question.

Des remarques qui ont déclenché l’ire du gouvernement Akhannouch, avant d’entamer la procédure judiciaire en cours et qui risque d’être lourde de conséquences…

Pour rappel, plusieurs journalistes marocains sont derrière les barreaux depuis des années, chose qui porte atteinte à l’image du Maroc et l’a déclassé à la 124ème place dans le monde, selon l’ONG « Reporters Sans Frontières ».

Article19.ma