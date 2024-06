Transport – L’espagnol Ineco remporte le marché d’assistance à la Ligne à Grande Vitesse jusqu’à Marrakech

Le marché stratégique d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’ONCF pour l’extension de la Ligne à Grande Vitesse jusqu’à Marrakech a été remporté par le bureau d’études public espagnol Ineco, devant le français Egis Rail, selon le site d’info atalayar.com.

En février dernier, l’Office national des chemins de fer marocains (ONCF) a lancé un appel d’offres pour le marché d’assistance stratégique pour l’extension de la ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech. Après une compétition entre la société française Egis Rail, la société espagnole Ineco et Dar Al Handasha, écartée lors de l’examen de son dossier administratif, c’est le groupe espagnol qui est sorti vainqueur.

Ce résultat était attendu, car son offre était considérée comme la moins éloignée avec une différence de 80 millions de dirhams par rapport à Egis Rail. Ineco a proposé 1,309 milliard de dirhams, tandis qu’Egis Rail a proposé 1,385 milliard de dirhams.

Il s’agit de conseiller le maître d’ouvrage, l’ONCF, sur les projets d’infrastructure de la LGV entre Kénitra et Marrakech, pour un marché estimé à 1,4 milliard de dirhams. Cette mission ne doit pas être confondue avec celle d’assistance au contrôle externe des études d’avant-projet.

+ Du secteur aéroportuaire au secteur ferroviaire +

Le dernier grand marché remporté par la société espagnole Ineco concerne le secteur aéroportuaire. L’Office national des aéroports (ONDA) l’a choisie pour l’extension de l’aéroport Mohammed V.

L’étude aura pour objectif d’établir les grandes lignes et le programme de développement des infrastructures aéroportuaires et des terminaux entre 2040 et 2050. Les lignes directrices de la dernière édition de l’IATA Airoport and Development Reference Manual ADRM parmi d’autres références mondialement reconnues serviront de base à cette étude.

Dans le cadre du développement des infrastructures aéronautiques terminales de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, la mission d’Ineco, facturée à environ 724 800 euros, consistera à construire une nouvelle piste et ses voies de circulation sur le côté ouest des terminaux actuels en améliorant les installations terminales et les aires de stationnement des avions entre la nouvelle piste et la piste existante. Cette extension améliorera l’efficacité et la capacité opérationnelle de l’aéroport.

La success story qu’Ineco a commencé à écrire au Maroc compte un groupe de protagonistes ambitieux qui ont su garder leur place dans le mégaprojet à grande vitesse qui reliera Kénitra à Marrakech.

Cette ouverture à de nouveaux marchés dans le pays nord-africain reflète non seulement son aspiration à gagner du terrain dans les investissements marocains, mais aussi la pure spécialité de l’entreprise espagnole chargée de la gestion des aéroports et du trafic aérien en Espagne.

+ Ineco va de l’avant avec un nouvel élan +

Avec plus de 55 ans d’expérience dans la conception de solutions intégrales, innovantes et technologiques pour un nouveau modèle de mobilité plus durable et plus sûre, Ineco contribue à améliorer la qualité de vie de millions de personnes dans le monde.

L’entreprise est présente sur tous les continents et dispose d’une équipe multidisciplinaire de plus de 5 500 professionnels qui s’attaquent à des projets techniquement complexes grâce à leurs connaissances spécialisées et à l’application des technologies les plus avancées.

L’objectif prioritaire est de continuer à progresser afin d’offrir le meilleur service et de contribuer efficacement à l’internationalisation des capacités importantes du tissu productif espagnol dans les domaines de la mobilité durable et de la transformation numérique.

Le président d’Ineco, Sergio Vázquez Torrón, souligne que « grâce au plan stratégique 2023-2026, nous évoluons vers un modèle d’entreprise de plus grande envergure, plus innovant et plus compétitif ; et nous évoluons vers une entreprise qui est un endroit encore meilleur pour travailler et progresser ».

+ Egis Rail bien ancré dans le secteur ferroviaire +

Le groupe français a consolidé sa présence au Maroc en installant sa filiale continentale à Casa Finance City, optant pour la ville de Casablanca comme siège africain. Egis Rail avait réussi à s’imposer, dans le domaine des LGV, dans le contrôle externe des études d’avant-projet.

Il s’agit d’études topographiques nécessaires aux plans de masse. Une mission correspondant à un budget de 63,4 millions de dirhams pour le tronçon allant à Marrakech et 52,7 millions de dirhams pour le tronçon allant à Agadir.

Egis Rail est un groupe international de conseil, d’ingénierie de la construction et de l’exploitation qui intervient dans plusieurs pays du monde pour des territoires plus équilibrés, plus durables et plus résilients.

Les domaines d’intervention de l’entreprise française comprennent les plans de mobilité, la modélisation des transports et les études de faisabilité, la gestion de projet, le financement et la planification des coûts, ainsi que la conception et le développement du génie civil, entre autres.

Article19.ma