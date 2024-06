Analyse – Comment “les récits populistes” alimentent les crises à la frontière entre le Maroc et l’Espagne

En 2021 et 2022, les crises à la frontière entre le Maroc et l’Espagne sont devenues un problème majeur dans la politique espagnole, affirme une analyse de José Javier Olivas Osuna qui examine comment les politiciens espagnols ont réagi à ces crises, dans blogs.lse.ac.uk.

La fin de la guerre froide et le processus de mondialisation accéléré par les technologies de l’information nous ont fait croire brièvement que nous nous dirigeions vers un monde sans frontières. Cependant, de multiples crises de réfugiés, le Brexit, la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, l’invasion de l’Ukraine et la guerre entre Israël et le Hamas ont ramené la frontière à nos vies.

Que cela nous plaise ou non, la frontière reste un élément clé dans la construction d’identités politiques et d’une ressource discursive pour les dirigeants populistes d’extréme droite.

Les frontières physiques et politiques peuvent être utilisées de manière sélective par les partis populistes pour trier les gens en catégories morales et pour créer et exacerber des émotions telles que la peur, la colère ou l’indignation.

“Ces émotions aident à mobiliser les électeurs et à recueillir le soutien des politiques radicales. Les façons dont les politiciens articulent la notion de frontière et font référence aux migrants et aux réfugiés reflètent leur conception de la société et de la souveraineté”, selon la même source.

+ Tragédies aux frontières méridionales +

Les villes de Ceuta et Melilla sont aux frontières les plus méridionales et les seules frontières terrestres de l’UE avec un pays africain. Les clôtures de dix mètres de haut qui les séparent du Maroc constituent une manifestation visible de la notion de « forteresse Europe », note la même source.

“À l’instar de ce que nous pouvons observer sur plusieurs îles grecques et italiennes, ces régions frontalières ont souvent été des sites de tragédies et de violence humanitaires – des endroits où les inégalités entre les sexes, raciales et socio-économiques se croisent”, souligne-t-il.

Parmi ceux-ci, deux incidents majeurs ont ébranlé l’opinion publique espagnole. Tout d’abord, le 18 mai 2021, environ 10 000 personnes – dont plus de 1 000 enfants – ont traversé la frontière de Ceuta de manière irrégulière, apparemment facilitée par la décision du Maroc de suspendre temporairement l’application des contrôles frontaliers convenus avec l’Espagne et l’Union européenne. Cela a été suivi de milliers de déportations sommaires, jugées plus tard illégales.

Deuxièmement, le 25 juin 2022, une autre tentative de masse coordonnée pour traverser la frontière a fait au moins 37 morts et des dizaines de personnes blessées à la suite d’une intervention violente des forces de sécurité à la frontière avec Melilla. Les deux incidents ont attiré une grande attention des médias, mais la façon dont différents politiciens et experts les ont encadrés a divergé de manière significative. Ces événements ont montré de profonds désaccords au sein de la coalition au pouvoir de gauche en Espagne et entre les principaux partis d’opposition.

+ Le discours populiste de Vox +

“Dans une étude récente, j’analyse 45 discours de députés espagnols liés aux incidents tragiques de Ceuta en 2021 et de Melilla en 2022 au Congrès espagnol des députés et je révèle une relation discursive complexe entre le populisme et la frontière”, révèle la même source.

Ces incidents sont devenus une fenêtre d’opportunité pour le Vox de la droite radicale de générer un sentiment de panique morale, avec des discours populistes hyperboliques qui reflétaient un sentiment réactionnaire de lieu. Vox a décrit ces frontières comme une source d’identités relativement peu problématiques et immuables et les personnes qui les traversent comme des étrangers qui n’en ont pas leur place.

Densité des segments codés par parti politique :

Les contributions de Vox contenaient de nombreuses références populistes et rebordées. Les dirigeants de Vox ont qualifié les réfugiés qui ont tenté de traverser l’Espagne de « raiders » et de « béliers de bataille humain » et ont fait allusion à des « cultures incompatibles » et à une « invasion par substitution » reproduisant la conspiration du Grand Remplacement utilisée par d’autres dirigeants d’extréme droite.

Ils ont applaudi les déportations sommaires et ont opposé « le peuple » aux « immigrants » et aux « élites internationales ». Les représentants de Vox ont parlé d’« importer des gens » de cultures en contradiction avec la « civilisation européenne » et ont accusé les ONG travaillant à la frontière de collaborer avec les trafiquants d’êtres humains.

En résumé, conformément à ce que d’autres partis de droite radicale ont déjà fait dans le contexte des crises de réfugiés, Vox a présenté ces tentatives de traverser la frontière sud comme une menace existentielle pour les Espagnols et une justification de leur programme draconien en matière d’immigration. Ce n’est pas complètement nouveau car Vox a également essayé de transformer la crise du COVID-19 en une crise politique en 2020.

+ D’autres parties se distancient de Vox +

Cependant, dans ce cas, aucun processus d’imitation ou de « surenchère populiste » ne peut être observé car le reste des partis politiques se sont très clairement éloignés de Vox. La plupart des orateurs ont souligné la dimension humanitaire du problème et ont exprimé leurs préoccupations quant à l’impuissance des personnes en transit.

Les représentants du Parti socialiste (PSOE) (le principal parti de la coalition au pouvoir), du Parti populaire (PP) (le plus grand parti d’opposition) et des Citoyens (Cs) ont adopté un ton quelque peu impartial pour défendre l’Espagne et la politique frontalière de l’UE. Bien qu’ils aient tous deux utilisé certaines expressions antagonistes telles que « attaque violente » et « agression » lorsqu’ils font référence à la tentative forcée de traverser la frontière à Melilla, et qu’ils aient justifié les actions des forces de sécurité espagnoles, leurs discours comprenaient également de nombreuses références anti-populistes à la frontière.

D’autres partis tels que la gauche Unidas Podemos (UP) et les partis nationalistes catalans tels que la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) et United for Catalonia (JxC) ont utilisé un langage populiste avec des traits moraux et antagonistes. Cependant, cela n’était pas dirigé contre ceux qui traversaient la frontière, mais contre les forces de police espagnoles et Vox. Ils ont également sensibilisé aux injustices subies par ceux qui cherchent refuge à la frontière et ont suggéré la nécessité de faciliter leur arrivée.

Il est également intéressant de noter que la plupart des orateurs, à l’exception de ceux du PSOE, ont sévèrement critiqué l’action des forces de sécurité marocaines. Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a insisté sur le fait que personne n’est mort sur le territoire espagnol. De nombreux députés l’ont critiqué pour avoir laissé entendre une valeur différente pour les vies selon qu’elles sont perdues d’un côté ou de l’autre de la clôture. Il s’agit d’une illustration de la façon dont ces frontières physiques contribuent à l’établissement de hiérarchies de l’humanité, ce que la plupart des politiciens ont rejeté au moins dans ce cas.

Malgré les efforts de Vox pour déshumaniser ceux qui tentent désespérément d’atteindre l’UE et de cadrer ces incidents comme de graves menaces pour l’Espagne, les références à la vulnérabilité et aux besoins des migrants et des demandeurs d’asile étaient plus fréquentes que ceux qui les blâment. À l’exception des députés de Vox, la plupart des politiciens participant à ces débats parlementaires ont fait allusion à un sens du lieu un peu plus progressiste. Leurs discours reflétaient que ces frontières sont une sorte de point de rencontre dans un réseau plus large et complexe de relations socio-économiques.

Cette affaire confirme que la crise de la frontière et des réfugiés peut être instrumentalisée en utilisant une logique d’articulation populiste pour justifier des propositions d’exclusion et de lutte contre l’immigration. Cependant, cela montre également que les crises frontalières peuvent également être saisies comme une opportunité par ceux qui veulent faire avancer un programme, exposer le danger des récits radicaux de droite et souligner que les personnes qui tentaient de traverser la frontière n’étaient pas la cause du problème, mais des victimes de celui-ci, ajoute la même source.

Article19.ma