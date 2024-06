Analyse – Les enjeux de la migration irrégulière et la sécurité des frontières au Maroc ? (Think tank)

Le flux de migrants transitant par le Maroc en route vers l’Europe a renforcé les relations stratégiques et économiques du pays avec les pays d’origine et de destination, mais il présente également des défis importants pour la sécurité de ses frontières, souligne une analyse de publiée sur le site du think tank américain carnegieendowment.org.

L’ampleur importante de la migration irrégulière vers le Maroc a contraint le pays à renforcer ses mesures de contrôle aux frontières et à prendre au sérieux son rôle apparent de gardien de l’immigration européenne.

Au cours des cinq dernières années, les autorités marocaines ont intercepté environ 366 000 tentatives de migration irrégulière vers l’Europe. Rien qu’en 2023, le Maroc a appréhendé environ 75 000 migrants, soit une augmentation de 6 % sur un an.

+ Traverser vers « l’Eldorado » européen +

De nombreux facteurs compliquent les responsabilités du Maroc et d’autres pays sur la route migratoire vers l’Europe. Avec les coups d’État et l’instabilité politique dans la région du Sahel, combinés aux routes migratoires bloquées à travers la Libye et la Tunisie, le Maroc est devenu une destination clé pour des milliers de réfugiés et de migrants fuyant les zones de conflit en Afrique et dans les pays arabes comme le Yémen, Syrie et Soudan. Le changement climatique exacerbe la situation, la Banque mondiale prévoit à ce que les catastrophes naturelles déplaceront environ 86 millions de personnes en Afrique subsaharienne d’ici 2050.

De plus, les efforts du Maroc pour approfondir la coopération avec ses voisins africains présentent leurs propres défis. Par exemple, l’adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest nécessite l’adhésion aux protocoles sur la liberté de mouvement, de résidence et les droits à la stabilité. Les exigences de mise en œuvre de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine stipulent la garantie de la liberté de circulation entre les États membres. Ces stipulations pourraient attirer de nouvelles vagues de migrants cherchant à s’installer au Maroc, ou à transiter en attendant des opportunités de traverser vers « l’eldorado » européen.

En outre, la tentative du Maroc de soutenir les voies de migration légale à travers l’Initiative atlantique, lancée en juillet 2023 en coopération avec plusieurs pays du Sahel, pourrait par inadvertance stimuler des flux migratoires réguliers depuis les côtes sud du Maroc vers les îles Canaries.

Cependant, cette augmentation attendue des flux migratoires s’accompagne d’une « sécurisation » croissante des politiques migratoires européennes. La crise économique croissante et la montée de l’influence politique d’extrême droite dans de nombreux pays de l’Union européenne (UE), ainsi que le sentiment anti-migrant croissant, portent atteinte aux droits des migrants, d’autant plus que le Maroc est de plus en plus perçu comme un gardien des frontières européennes.

L’accord européen visant à réformer le système migratoire comprend des mesures de gestion des frontières plus strictes, telles que la création de centres fermés près des frontières extérieures de l’UE en coopération avec les pays de transit. En outre, le recours croissant du Maroc à l’expertise de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), dont le personnel et les équipements seront déployés sur les côtes marocaines, pourrait affecter sa crédibilité et sa souveraineté dans la gestion des migrations et le contrôle de ses frontières, mettant éventuellement en péril sa position de leader. un intermédiaire entre les pays d’origine et de destination.

+ Gestion des migrations entre l’Europe et l’Afrique +

À l’inverse, l’augmentation des flux migratoires offre au Maroc de précieuses opportunités de tirer parti de son rôle dans la gestion des migrations entre l’Europe et l’Afrique. Ce faisant, le Maroc peut protéger ses intérêts géopolitiques et maximiser les avantages de son partenariat économique avec l’UE, en améliorant notamment les termes des accords de libre-échange et de pêche.

En revanche, la migration irrégulière pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité des frontières du pays. Le soutien européen aux programmes migratoires se traduira probablement par des allocations destinées à clôturer et à construire des murs à la frontière, conformément à ce que l’on appelle désormais une politique d’« externalisation des frontières », qui transfère effectivement la responsabilité de la gestion des flux migratoires vers les pays de transit. Cela menace de donner naissance à des points chauds de migration dans les zones frontalières et d’étendre les camps de migrants internes, ce qui soulève des préoccupations sociales et en matière de droits humains.

De plus, la mise en œuvre d’accords de réadmission pourrait transformer le Maroc d’un pays de transit en pays de destination, supportant à terme le coût politique, économique et social d’un tel changement. Il en va de même pour les mesures de retour forcé et les politiques d’expulsion qui pourraient nuire aux relations de plus en plus complexes de Rabat avec les pays d’Afrique subsaharienne, compte tenu de l’évolution des conditions politiques et de la volatilité des alliances stratégiques dans la région.

De manière générale, l’afflux massif de migrants irréguliers vers le Maroc pose de sérieux défis dans la gestion de ses frontières avec les pays africains et européens. Cela nécessite de concilier les intérêts politiques et économiques avec les considérations humanitaires et relatives aux droits de l’homme, à la lumière du cadre normatif pour la gestion de la mobilité humaine. Au premier rang d’entre eux figure le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à Marrakech en 2018, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l’homme aux frontières, l’interdiction des expulsions collectives et des retours forcés de migrants et la garantie de retours sûrs et dignes, ajoute le think tank.

Article19.ma