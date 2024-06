Tourisme – Feuille de route 2023-2026, « une stratégie offensive » pour attirer 17,5 millions de visiteurs (Officiel)

La feuille de route du tourisme 2023-2026, officialisée par la signature d’une convention-cadre en mars 2023, vise à hisser le Maroc parmi les 15 meilleures destinations mondiales tout en renforçant la contribution du tourisme à l’économie nationale et en favorisant la création d’emplois.

Dotée d’un budget de 6,1 milliards de dirhams (MMDH), cette feuille de route se fixe pour objectif, à l’horizon 2026, d’attirer 17,5 millions de touristes, de créer 200.000 nouveaux emplois et de générer 120 MMDH de recettes en devises.

Afin de concrétiser ces objectifs ambitieux, cette feuille de route, qui est élaborée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, en étroite concertation avec les acteurs du secteur privé, a redéfini l’offre touristique en mettant l’accent sur l’expérience client, tout en la structurant autour de :

– Neuf filières thématiques correspondant aux produits touristiques les plus demandés :

1. Ocean Waves;

2. Nature, Trekking and Hiking;

3. City Break;

4. Beach & Sun;

5. Désert & Oasis Adventure;

6. Tourisme d’affaires;

7. Circuits culturels;

8. Tourisme interne – Bord de mer;

9. Tourisme interne – Nature & découverte.

– Cinq filières transverses pour valoriser le patrimoine immatériel du Maroc :

1. Gastronomie et Produits du terroir;

2. Festivals et Moussems;

3. Développement durable;

4. Artisanat et savoir-faire local;

5. Hébergement alternatif (responsable et authentique).

Pour garantir son succès, cette « stratégie » agira également sur six leviers de compétitivité indispensables pour la réalisation de ces objectifs, à savoir :

1- Renforcer la capacité aérienne et multiplier les liaisons point à point domestiques et internationales ;

2- Renforcer la promotion et la distribution et développer des partenariats stratégiques avec les plus grands tour-opérateurs et voyagistes mondiaux ;

3- Stimuler l’investissement dans l’animation ;

4- Consolider l’offre hôtelière en mettant à niveau le parc hôtelier existant tout en créant de nouvelles capacités ;

5- Renforcer le capital humain pour améliorer la qualité de service et augmenter le taux de retour des touristes ;

6- Renforcer l’Observatoire du tourisme pour en faire un outil de pilotage efficient.

Article19.ma