Quiz – Quelle est la plus grande ville du monde ?

Partout à travers le monde, il existe des mégalopoles aux allures de fourmilières géantes et des cités semblant s’étendre à perte de vue, selon le critère pris en compte, le statut de plus grande ville au monde peut être attribué à plusieurs candidates, voici le classement des villes les plus grandes et les plus peuplées, proposé par caminteresse.fr.

Que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, de nombreuses villes abritent des millions d’habitants. Si les amateurs de voyage s’émerveillent devant ce que chaque cité a à offrir, il est difficile de se rendre compte de la grandeur d’une ville.

Dans ce domaine, deux critères peuvent être pris en compte : la population recensée ou la superficie globale de la ville. Si certaines villes arrivent à cumuler ces deux éléments, comme Bombay, Lagos, Jakarta ou encore São Paulo, la concentration humaine est souvent plus importante que la superficie disponible. De fait, il existe théoriquement deux plus grandes villes du monde sur notre planète : une située au Canada et une autre au Japon.

+ La ville la plus grande du monde en superficie +

En termes de superficie, la palme de la ville la plus grande du monde revient à Eeyou Istchee Baie-James. Située dans la province de Québec, elle ne désigne pas une ville à proprement parler. Néanmoins, il s’agit d’un territoire municipal canadien et ce dernier est particulièrement vaste. Il s’étend sur 274 612,44 kilomètres, dont une grande majorité occupée par des forêts, des terres et des zones fluviales.

Cette « ville » est si étendue que sa superficie globale dépasse celle de la Nouvelle-Zélande. Mais, malgré cet espace conséquent, Eeyou Istchee Baie-James est relativement peu peuplée. Un recensement national réalisé en 2021 estimait la population locale à seulement 1 261 habitants. Un chiffre qui tranche radicalement avec celui de la plus grande ville du monde en termes de population.

New Delhi, Tokyo, Jakarta… Quelle est la ville la plus peuplée au monde en terme de population, sans surprise, la capitale japonaise s’est imposée au fil des ans comme la mégalopole la plus peuplée au monde.L’agglomération la plus grande en termes de population totalise 37 194 107 habitants en 2023.

Si elle concentre une importante activité économique et touristique notamment grâce aux mangas, à son histoire ou encore sa gastronomie avec les incontournables sushis et ramens, Tokyo figure également dans le classement des villes les plus grandes en termes de superficie.

La mégalopole est divisée en quartiers qui constituent l’une des aires urbaines les plus étendues de la planète avec une superficie de 7 835 km2. Cette dernière est si grande qu’il faut parler du Grand Tokyo, très similaire dans son expansion au Grand Paris.

+ Classement des 10 villes les plus peuplées du monde +

Ci-dessous, retrouvez le classement des villes où la population est la plus dense :

10 – Osaka (Japon) : 19 millions d’habitants dans son agglomération

9 – Mumbai (Inde) : 21 millions d’habitants

8 – Pékin (Beijing / Chine) : 22 millions d’habitants

7 – Mexico Cité (Mexique) : 22 millions d’habitants

6 – Le Caire (Égypte) : 22 millions d’habitants

5 – São Paulo (Brésil) : 22 millions d’habitants dans son agglomération

4- Dhaka (Bangladesh) : 24 millions d’habitants

3 – Shanghai (Chine) : 29 millions d’habitants dans son agglomération

2 – New Delhi (Inde) : 33 millions d’habitants

1 – Tokyo (Japon) : 37 millions d’habitants dans son agglomération

