Clean Energy – Le Groupe Managem annonce l’acquisition de la société Sound Energy Morocco

Le Groupe Managem a annoncé la création d’un pôle gaz naturel industriel et l’acquisition de la société Sound Energy Morocco East Limited (SEME) au terme d’un processus ouvert en compétition avec des investisseurs internationaux, selon un communiqué rendu public.

Cet accord porte sur l’acquisition de ; 55% de la concession d’exploitation de Tendrara, 47,5% du permis d’exploration de Grand Tendrara, et 47,5% du permis d’exploration d’Anoual.

+ Une énergie propre et meilleur marché +

Imad Toumi, Président-Directeur Général du Groupe Managem, explique : « Sound Energy Pic a sélectionné Managem dans le cadre d’un processus ouvert et compétitif. Sound Energy, qui recherchait un investisseur pour financer son développement trouve en Managem un partenaire solide de long terme capable de développer et mener à bien ce projet au bénéfice de tous les industriels marocains qui bénéficieront ainsi d’une énergie propre et meilleur marché pour leurs activités. »

Ajoutant que : « Bien que de taille modeste, le projet Tendrara contribuera positivement à l’indépendance énergétique du Royaume et à sa balance commerciale. De plus, le Groupe est activement à la recherche d’autres actifs gaziers en Afrique, renforçant ainsi sa stratégie de diversification et contribuant au développement énergétique du continent »

Le plan de développement gazier du projet d’exploitation de Tendrara est conçu en deux phases :

Phase 1: en cours de construction, en vue de la production de 100 millions de mètres cubes par an de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à partir de la mi-2025 via une installation de traitement, de liquéfaction et de stockage de gaz sur site, permettant de répondre aux besoins des industriels nationaux.

Phase 2: en cours d’étude de faisabilité, prévoit la construction d’une unité de traitement et d’un pipeline reliant le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), pour fournir 280 millions de mètres cubes par an de gaz naturel afin de contribuer aux sources d’approvisionnement en gaz du Royaume.

