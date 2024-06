Focus – Le Maroc compte acquérir des missiles anti-navires « Boeing Harpoon » pour ses avions de combat F-16

Le Maroc comte acquérir dix missiles anti-navires « Harpoon Block II (AGM-84L) » et des missiles de croisière SLAM-ER (AGM-84H/K) auprès de Boeing, selon le site spécialisé military.africa.

« Ces acquisitions visent à renforcer les capacités de Forces royales air marocaines (FRA), notamment avec l’intégration de missiles Harpoon dans les avions de combat F-16 Viper. Les Forces armées royales devraient recevoir 24 de ces avions à réaction avancés d’ici 2026 », précise la même source.

Il est à noter que l’A/U/RGM-84 Harpoon est un système de missile anti-navire tout temps, au-dessus de l’horizon, qui fournit à la Marine un missile commun pour les lancements aériens et navals.

+ Missiles Harpoon Block II +

Le guidage radar actif du Harpoon, la conception de l’ogive, la trajectoire de croisière à basse altitude et les manœuvres d’écrémage en mer ou pop-up en mode terminal garantissent une capacité de survie et une efficacité élevées. Le missile peut être lancé depuis des navires de surface, des sous-marins, des batteries côtières ou des avions (sans le booster).

Les missiles Harpoon Block II, équipés d’une charge explosive de 525 kg et d’une portée allant jusqu’à 280 km, représentent la dernière génération d’armes antinavires. Les rapports techniques indiquent que ces missiles peuvent détruire avec précision des cibles flottantes et des moyens navals ennemis, notamment des porte-avions et des navires de débarquement.

Pour accroître les capacités de son avion de combat Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon dans la guerre navale, les FRA avaient annoncé en avril 2020 qu’elle cherchait à acquérir des missiles anti-navires Boeing AGM-84L Harpoon Block 2 auprès des États-Unis dans le cadre d’un projet d’acquisition. accord d’une valeur de 62 millions de dollars.

+Suppression de cibles non côtières +

L’Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) a annoncé, mardi 14 avril 2020, que le Département d’État avait approuvé la vente de 10 missiles Harpoon au Maroc.

La vente proposée comprend des conteneurs, des pièces de rechange et de réparation, des équipements de support et de test, des publications et de la documentation technique, de la formation du personnel et du matériel de formation, l’assistance technique du gouvernement américain et des représentants des entrepreneurs, des services d’ingénierie et de soutien logistique, ainsi que d’autres éléments connexes de soutien logistique.

Les missiles Boeing AGM-84L Harpoon Block II que le Maroc a demandé à acquérir auprès des États-Unis pour ses avions de combat F-16 auront des capacités de ciblage côtier réduites, affirment les États-Unis. Les missiles Harpoon qui seront fournis au Maroc sont la version « suppression de cibles non côtières », qui ne pourront pas attaquer des cibles terrestres, selon une notification de vente d’armes du Federal Register du 27 avril 2022.

L’une des nouvelles capacités du Block II AGM-84L Harpoon est sa capacité considérablement améliorée à trouver des navires cibles naviguant près du rivage ou dans des eaux encombrées, ainsi que sa capacité à utiliser sa navigation assistée par GPS pour voler avec précision avant le lancement. coordonnées cibles programmées.

« Le bloc II fait partie de notre plan de développement en spirale pour Harpoon », a déclaré Jim O’Neill, directeur général de Boeing pour Navy Missile Systems. « Harpoon a prouvé qu’il s’agissait d’une arme navale de frappe de précision capable d’attaquer des navires de surface et des cibles terrestres à distance de sécurité. »

+ Doubler la quantité de bombes intelligentes +

Parallèlement, le Maroc recevra des unités de largage d’armes BRU-57/A pour doubler la quantité de bombes intelligentes que ses avions de combat F-16 peuvent transporter. L3Harris Technologies a annoncé en décembre 2022 un contrat de 29 millions de dollars pour fournir des systèmes de largage d’armes intelligents aux forces aériennes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

L’unité de largage de bombes BRU-57/A permettra aux avions de combat F-16 de transporter deux armes intelligentes sur chaque point d’attache au lieu d’une, doublant ainsi la capacité de munitions. L’unité est compatible avec les armes guidées de 500 et 1 000 lb.

Outre les missiles antinavires, le Maroc a également acquis des missiles de croisière à moyenne et longue portée conçus pour des frappes de haute précision sur des cibles terrestres et maritimes. Ces armes avancées renforcent encore les capacités militaires du Maroc.

+ Une vitesse de montée atteignant 15 240 mètres par minute +

Le F-16 Fighting Falcon, initialement développé par General Dynamics et désormais fabriqué par Lockheed Martin, est un avion multirôle toujours en service. Son premier vol a eu lieu le 2 février 1974 et sa mise en service officielle a eu lieu le 17 août 1978. Au 25 avril 2019, 4 588 unités avaient été construites. L’avion est propulsé par un turboréacteur à double flux Pratt & Whitney F100-PW-229, produisant 79 kN de poussée sans postcombustion et 130 kN avec postcombustion.

Le F-16 présente des dimensions compactes avec une envergure de 9,8 mètres, une longueur de 14,8 mètres et une hauteur de 4,8 mètres, offrant une surface alaire de 27,87 m². Son poids à vide est de 8 272 kg, alors qu’il peut atteindre un poids maximum de 16 900 kg à pleine charge. En termes de performances, le F-16 peut atteindre une vitesse maximale de 2 173 km/h (Mach 2,04) et a un plafond opérationnel de 15 200 mètres.

Sa vitesse de montée est impressionnante, atteignant 15 240 mètres par minute, et sa portée est de 550 km. La charge alaire de l’avion est de 431 kg/m² et son rapport poussée/poids est de 0,90.

+ L’avion équipé d’un radar infrarouge prospectif (FLIR) +

L’avionique du F-16 est particulièrement avancée, comprenant des commandes de vol électriques, un affichage tête haute et un système HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick). Les versions successives du F-16 ont vu l’intégration de radars de plus en plus sophistiqués, du radar AN/APG-66 au radar à réseau actif à balayage électronique (AESA) AN/APG-83.

L’avion est également équipé d’un radar infrarouge prospectif (FLIR), d’un récepteur d’alerte radar ALR-56M, d’un GPS, de Link 16 pour des communications sécurisées et d’un module de guerre électronique AN/ALQ-131 pour les missions de brouillage et de défense.

Lors d’une récente réunion, le Conseil a approuvé des projets de lois organiques et de décrets visant à renforcer le secteur militaire, reflétant l’engagement indéfectible du Maroc à améliorer ses capacités de défense. Les discussions de haut niveau, dirigées par le Roi, soulignent l’importance stratégique accordée au développement de l’industrie de défense du pays.

+ Moderniser les forces armées +

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie plus large du Maroc visant à moderniser ses forces armées et à affirmer le contrôle de son domaine maritime. La semaine dernière, le roi Mohammed VI a présidé une réunion du Conseil ministériel qui a marqué une étape vers l’autonomie du Maroc en tant qu’industriel de défense.

Les FRA disposent à ce jour de 23 avions F-16C/D Block 50/52 qu’elle a reçus entre 2011 et 2012, dont un s’est abimé au-dessus du Yémen, lors d’opérations de combat.

Plus tôt en 2019, les FRA avaient l’intention d’acquérir un lot supplémentaire de F-16 Fighting Falcon auprès des États-Unis et de moderniser sa flotte existante. Le Maroc a demandé vingt-cinq unités des derniers chasseurs Block 72 (F-16V), d’une valeur de 3,8 milliards de dollars.

En réponse, le Département d’État américain a révélé le 25 mars qu’il envisageait d’approuver une éventuelle vente militaire étrangère (FMS) au Maroc de 25 avions F-16C/D Block 72 et d’équipements associés pour un coût estimé à 3,787 milliards de dollars, ajoute Africa Military.

Article19.ma