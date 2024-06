Trade – L’Espagne, 1er exportateur de l’UE vers le Maroc en 2023

L’Espagne occupe la première position des exportateurs de l’Union européenne (UE) vers le Maroc en 2023, avec 36,8% du total des exportations, selon les récentes statistiques de l’Ambassade d’Espagne à Rabat.

L’Espagne est ainsi suivie par la France, qui enregistre 19,1% du total des exportations de l’UE, l’Allemagne (9,8%), l’Italie (8,4%) et les Pays-Bas (4,4%).

Pendant le premier trimestre de 2024, les données sont très similaires, avec une augmentation notable des exportations françaises, qui progressent de 15%, tout en maintenant la deuxième position.

Quant aux importations de l’UE en provenance du Maroc, l’Espagne maintient la première place après dix années consécutives. En 2023, l’Espagne a importé plus d’un tiers du total de l’UE, avec 37,8%. La France a conservé la deuxième place avec 29% du total des importations de l’UE, l’Italie 8,4%, l’Allemagne 5,9% et la Belgique 3,5%.

+ Les exportations de l’UE à destination du Maroc ont atteint 32,96 milliards d’euros en 2023 +

Au premier trimestre de 2024, les données restent très similaires, avec une augmentation notable des flux à destination de l’Espagne.

En 2023, l’Espagne et la France représentaient conjointement 67% des importations de l’UE en provenance du Maroc et 56% des exportations de l’UE. Un fort impact de la proximité géographique et des relations bilatérales du Maroc sur son commerce extérieur est observé.

Globalement, l’Ambassade indique, sur la base des dernières données disponibles de source Eurostat, que les exportations de l’UE à destination du Maroc ont atteint 32,96 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 4,2% par rapport à 2022.

En sens inverse, les importations de l’UE en provenance du Maroc ont atteint 23,39 milliards d’euros, soit une augmentation de 7,6% par rapport à l’année précédente.

Pour le premier trimestre de 2024, ces exportations vers le Maroc ont été de 8,75 milliards d’euros, soit 1,25% de plus qu’en 2023. Le taux de couverture commerciale de l’UE avec les données de 2023, s’établit à 141%, contre 145,5% enregistré en 2022.

Article19.ma