Fortes rafales de vent – Maroc : Les usagers des routes appelés à la vigilance

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers des routes et des autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision des fortes rafales de vent prévues de vendredi à samedi dans certaines provinces du Royaume.

Dans un communiqué, le ministère appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence, suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, prévoyant de fortes rafales de vent avec chasse-poussières du vendredi 14 juin au samedi 15 juin au niveau des provinces de Ouarzazate, Zagora, Tata, Tinghir, Errachidia, Midelt, Taourirt, Guercif, Boulemane, Figuig, Berkane, Jerada et Oujda-Angad.

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter les numéros téléphoniques du Centre de permanence de la Direction Générale des Routes (0537711717) et du Centre d’appel des Autoroutes du Maroc (5050).

Article19.ma