Terrorisme – Un « loup solitaire » allemand, d’origine marocaine appréhendé à l’aéroport de Cologne

Vigilance. Le 8 juin dernier, selon des sources bien informées, les forces de sécurité avaient arrêté un citoyen allemand de 23 ans d’origine marocaine, identifié comme Sofian T., soupçonné de liens avec l’État islamique (EI).

Selon le site américain spécialisé TRAC, le suspect, qui bénéficie en outre de la nationalité polonaise, été appréhendé avec sa mère et sa sœur à l’aéroport de Cologne (Bavière), mais on ne sait toujours pas s’ils quittaient le pays ou revenaient dans le pays.

Et de préciser que Sofian T. avait postulé pour un poste de sécurité lors d’« événements parallèles » à l’extérieur d’un stade tenu secret en Allemagne. Et que, lors del’évaluation de sa candidature, les autorités ont découvert que les services de sécurité de l’État l’avaient signalé comme une menace potentielle motivée par la religion ».

Après son arrestation, les forces de sécurité allemands ont perquisitionné son domicile et saisi des téléphones portables, des périphériques de stockage, un ordinateur portable et 2 500 € en espèces. « Il a été rapporté que le suspect avait réservé un vol aller simple à destination d’Istanbul », souligne la même source.

+ Daech exhorte « les loups solitaires » à mener des attaques armées contre « les kuffar » +

L’enquête a révélé que Sofian T. était impliqué dans l’État islamique du Khurasan (ISK), qui a récemment étendu ses opérations en Europe au-delà de ses bastions traditionnels d’Afghanistan et du Pakistan. Il avait déjà été rejeté à deux reprises pour des postes de sécurité dans un festival de musique et au Nürburgring, un complexe de sport automobile bien connu à Nürburg, en Allemagne. De plus, il a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir transféré 1 700 $ de crypto-monnaie vers ISK en septembre 2023.

Cet incident survient au milieu d’une vague d’opérations à l’échelle du continent ciblant des individus radicalisés planifiant des attaques solitaires. La propagande a exhorté les loups solitaires à mener des attaques armées contre « les kuffar » (infidèles) lors d’événements sportifs dans les pays occidentaux, notamment en Allemagne, où se déroulera le Championnat d’Europe de football de l’UEFA « EURO 2024 » du 14 juin 2024 au 14 juillet 2024, note TRAC.

