Feature – « De Marrakech au Sahara à vélo : villes anciennes, itinéraires intacts et vues à couper le souffle font du Maroc une destination incontournable » (Média)

Faire du vélo à travers le Maroc m’a montré le pouvoir du vélo pour élargir les horizons, remettre en question les idées préconçues et favoriser les liens entre les cultures, dévoile la journaliste Anne-Marije ROOK dans un article publié sur cyclingweekly.com.

Le but de ce voyage, a expliqué l’expert en relations avec les médias James Nixon, serait d’aller là où peu de voyages médiatiques sont allés auparavant et, bien sûr, de tester de nouveaux produits dans le processus.

Ce voyage intime était composé de quatre journalistes, d’un photographe, d’un ambassadeur de la marque, Nixon et d’une équipe de guides.

Les connaissances locales cruciales et la logistique de ce voyage ont été gérées par Collin Daulong, fondateur de la société de cyclotourisme KC&E Adventures, et son équipe de guides et chauffeurs berbères locaux.

+ Le Maroc gagne lentement en reconnaissance en tant que destination cycliste +

Sur le vélo, la dernière unité Hammerhead Karoo nous a guidé à travers des paysages vastes et en constante évolution tandis que Fjallraven nous a fourni les vêtements et les sacs de vélo nécessaires.

Peu importe que le voyage prenne autant de jours que le séjour court mais agréable au Maroc lui-même. Je n’étais jamais allé sur le continent africain, mais depuis mon enfance, les romans et les films impriment des images vives d’une terre mystique avec des ruelles labyrinthiques grouillantes de commerçants, des lanternes scintillantes projetant des ombres complexes sur les murs anciens et les vastes sables rouges du Sahara.

Explorer le monde sur deux roues est un privilège incroyable et je ne pouvais pas imaginer une meilleure façon de voir ces images prendre vie devant moi.

Grâce à diverses courses d’aventure comme l’Atlas Mountain Race, le Maroc gagne lentement en reconnaissance en tant que destination cycliste, mais ce n’est pas l’Italie ou la France où tous les chemins ont été tracés et où des milliers de pistes cyclables, d’hôtels et de restaurants sont à votre disposition.

En Afrique du Nord, la connaissance locale est essentielle, tout comme le sens de l’aventure et l’ouverture d’esprit. Pour beaucoup, l’idée de simplement emballer un vélo et de se rendre dans un pays dont la culture est si différente de celle de l’Occident au quotidien est intimidante, voire carrément un obstacle.

C’est là qu’intervient le vélo. Pédaler sur ce véhicule à deux roues permet de s’immerger complètement dans son environnement, d’interagir avec ses habitants et, finalement, d’élargir ses perspectives. Et, comme je l’apprendrai bientôt, le Maroc offre de nombreuses perspectives nouvelles.

+ 4 jours à travers le Maroc +

Lors de mon premier matin à Marrakech, je me suis réveillé avec l’appel à la prière qui retentissait dans la ville à 5 heures du matin. L’étonnant mais magnifique « Allahu Akbar » retentissait dans les haut-parleurs du minaret, mais alors que le final « La ilaha illa Allah » était chanté, la ville antique Le centre de Médine redevint silencieux.

Nous avons visité le Maroc pendant le Ramadan et entendions ces appels à la prière et aux repas dès 4 heures du matin et se terminaient à 21 heures. Ceux qui suivaient le Ramadan jeûneraient de l’aube au coucher du soleil, ce qui signifiait qu’ils devaient s’abstenir de toute nourriture et eau toute la journée, ce qui deviendrait un problème pour nos guides.

Je me suis dirigé vers le toit de l’hôtel pour assister aux premières lueurs de l’aube projetant une douce lueur sur la mosaïque de toits et de minarets en grès saumon. Les seuls bruits étaient le doux roucoulement des pigeons et les aboiements occasionnels d’un chien errant, un contraste saisissant avec la cacophonie typique d’une ville occidentale à l’aube, avec sa circulation, ses sirènes, ses transports en commun et les cris de ceux qui errent dans les rues.

Pour nous débarrasser du voyage, le photographe Andy Cochrane et moi-même sommes allés dans le labyrinthe encore endormi de la Ville Rouge pour un jogging de huit kilomètres, zigzaguant dans les ruelles étroites, nous esquivions sous les arcades et prenions un nombre vertigineux de virages. Nos pas résonnaient sur les pavés anciens tandis que nous admirions les murs ocre, nous précipitions autour des charrettes tirées par des ânes et évitions de nous lier d’amitié avec l’énorme population de chats errants.

La ville a été construite en 1070 après JC et nombre de ses structures d’origine sont encore utilisées aujourd’hui. En fait, peu de choses semblent avoir changé en termes d’apparence, le plus grand changement par rapport à l’ancien temps étant l’utilisation occasionnelle d’une voiture ou d’un scooter et la technologie moderne comme la climatisation et une réception sans faille des téléphones portables, même dans les coins les plus reculés du pays. En tant que tel, nous pouvions compter sur Google Maps pour nous ramener à l’hôtel à temps pour le petit-déjeuner.

La première balade à vélo aurait lieu dans la vallée du Dra’a, à l’est des montagnes enneigées de l’Atlas. Pour y arriver, nous nous sommes entassés dans des voitures et avons fait un voyage de six heures qui s’est avéré instructif, pittoresque et, malheureusement, sujet à provoquer des épisodes de mal des transports.

En faisant nos adieux aux murs de la Ville Rouge, nous avons traversé les quartiers les plus modernes de la ville et les banlieues, où de grands panneaux publicitaires immobiliers promettaient des retraites paradisiaques ornées de palmiers luxuriants et de confort occidental.

De là, nous sommes entrés dans un tableau de plaines agricoles et de vergers avant de commencer l’ascension vers les montagnes du Haut Atlas. Le paysage s’est transformé en un terrain accidenté au fur et à mesure que nous naviguions à travers des cols de montagne étroits, complétés par des virages en épingle nauséabonds et des vues panoramiques sur les vallées environnantes. Nous avons aperçu de petites colonies berbères et des groupes de palmeraies entourant les ruisseaux vivifiants qui descendent des montagnes.

Le col culmine à plus de 2 200 mètres (7 200 pieds) avant de nous ramener vers la région du Drâa-Tafilalet. Un déjeuner buffet composé de couscous, de légumes cuits au tajine et d’olives a eu lieu en face du célèbre Aït Benhaddou. Autrefois centre animé du commerce saharien, le site de l’UNESCO constitue aujourd’hui un excellent exemple de l’architecture marocaine en argile et a accueilli de nombreuses équipes de tournage. Gladiator, The Mummy, Game of Thrones et Lawrence of Arabia font partie des titres filmés ici. L’industrie cinématographique florissante du Maroc se trouve non loin de ce site légendaire, avec son équivalent des studios Universal – Cla Studios – qui accueille les passants le long de l’autoroute N9.

Nous sommes sortis des voitures entourés de beaucoup de néant. Un vaste paysage de désert rocheux orange s’étendait devant nous avec les contours brumeux des chaînes de montagnes au loin. Au cours des prochains jours, nous apprendrons qu’au sein de ce néant apparent, le désert regorge de vie et recèle des poches d’une beauté inattendue.

Nous avons parcouru 20 miles jusqu’au village de Skoura où une porte en bois incroyablement ornée nous a accueillis dans un hébergement carrément luxueux. Une fois le tour terminé, nous étions prêts pour la plus grande journée du voyage.

Lors de cette première balade, j’ai fait la connaissance de notre guide local, Redouan Ouzoud, qui a été engagé par KC&E Adventures pour concevoir les itinéraires. Il est issu du peuple berbère, premier habitant du pays, mais également adepte de l’Islam. Il a eu la tâche difficile de nous guider à travers une température de 95 degrés sans boire d’eau ni de nourriture. Lorsqu’il était sur le point de s’évanouir, il était jovial, prompt à plaisanter et passionné par le partage de trésors cachés et d’itinéraires moins fréquentés.

Il était toujours prêt à répondre à mes questions et à partager des informations fascinantes sur le pays, sa culture ou le cyclisme dans cette partie du monde. Passionné de plein air et ancien coureur de VTT, il a gravi tous les sommets du Maroc à pied ou à vélo. Il a remis en question toutes les idées préconçues que j’avais pu avoir sur la façon dont les femmes sont perçues dans la culture islamique marocaine en partageant son objectif de transmettre sa passion du vélo à sa fille, dans l’espoir qu’elle devienne un jour la première vététiste professionnelle du Maroc.

+ En pays nomade +

Le deuxième jour, nous avons traversé ce pays nomade désolé pendant neuf heures sous un soleil brûlant. Le paysage accidenté n’offrait que peu de relief alors que nous suivions des rubans de sentiers de gravier et de sable à travers un terrain vallonné qui ne ressemblait pas aux Canyonlands de l’Utah.

Nous étions éloignés et marchions des heures avant de voir le moindre signe de vie. Pourtant, étonnamment, Collin et Redouan ont parlé de peuples nomades qui vivent de ces terres, s’occupant de petits troupeaux de chèvres, cultivant peut-être quelques cultures près d’un ruisseau caché et résidant dans de petits hangars rocheux. Nous serions littéralement au milieu de nulle part, sans infrastructure ni végétation en vue, quand soudain, deux enfants accouraient vers nous pour nous demander un « stylet » et nous faire signe de prendre nos lunettes de soleil. Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander : même si j’avais apporté une pile de stylos à distribuer, sur quoi dessineraient-ils ? Je me suis immédiatement juré d’apporter des crayons et des livres de coloriage lors de mon prochain voyage à vélo au Maroc.

Le déjeuner a été préparé par l’équipage de Collin, qui a roulé en avant et a trouvé un village d’une demi-douzaine de maisons où ils se sont installés sous une bâche. Comme c’est la coutume au Maroc, un thé à la menthe rafraîchissant nous a été servi à notre arrivée.

Redoaun, succombant à la chaleur sans nourriture d’aucune sorte, s’endormait sur un lit de camp dans un coin et terminait la journée sur la banquette arrière vide d’une des voitures pendant que ceux qui ne jeûnaient pas se dirigeaient vers la ville de Nkob, qui offre une vue sur les imposants contreforts du désert d’un côté et sur une oasis de palmiers de l’autre.

Nous avons quitté Nkob en passant par une palmeraie, profitant de la verdure avant de retourner dans le paysage aride menant à l’est en direction du Sahara. Pendant le trajet, Redouan et moi avons discuté. Il m’a appris des mots de base en arabe et en berbère et, à sa demande, je lui ai rendu la pareille en lui apprenant les mots en allemand. Nous avons également discuté du vélo, de la famille, des différences culturelles et du tremblement de terre de l’année dernière.

+ Le jour ou le monde s’est secoué +

Le 8 septembre 2023, un séisme dévastateur d’une magnitude de 6,8 a frappé le Maroc peu après 23 heures. heure locale. Son épicentre se trouvait à seulement 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, près d’Adassil, dans les montagnes du Haut Atlas. Plus de 2 900 personnes ont été tuées et 5 500 blessées. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Ce tremblement de terre est le plus puissant à avoir frappé le Maroc depuis au moins 120 ans.

Dans une tente, en haut de la montagne, Redouan a été secoué de son lit de camp.

« Cela a commencé avec une grande lumière », a déclaré Redouan à Cycling Weekly. » Comme s’il y avait soudainement une lumière dans ma tente. Ensuite, le sol a bougé. Mon dos montait et descendait. Et puis des rochers craaackkk tombaient et de la poussière ! Tellement de poussière. »

À la maison, ma famille a également été touchée. Ils ont sauté dans la camionnette du magasin de vélos et se sont rendus dans le grand jardin et y sont restés deux jours pour éviter la chute du bâtiment. J’avais si peur. Pas pour moi mais pour ma famille. »

Redouan et sa famille s’en sont sortis indemnes, mais six mois plus tard, les preuves du désastre sont visibles partout, depuis les profondes fissures des anciens murs de Marrakech jusqu’aux bâtiments entiers en terre cuite effondrés sur le sol.

La destination de la journée était Zagora, un village au bord du désert du Sahara et un point commercial historique. Ici, nous avons visité la coopérative artisanale Amzrou Zagora, où les artisans continuent de fabriquer des tapis vibrants, des portes en bois complexes et de l’argenterie pour lesquels le Maroc est connu. Nous avons ensuite troqué nos vélos contre des chameaux, car nous entrions désormais au pays des véritables dunes de sable.

J’admets que monter à dos de chameau semblait plus exotique qu’il ne l’était en réalité. Perché à 8 pieds du sol, se balançant maladroitement tout en agrippant fermement la selle, j’ai conclu que je m’en tiendrai au vélo à l’avenir.

Notre expérience dans le désert du Sahara comprenait une nuit de glamping dans des tentes luxueuses, nous endormant au son de la musique berbère et de la tempête de sable envahissante.

+ Oasis de palmiers +

Le lendemain, le vent hurlait violemment et du sable orange recouvrait toutes les surfaces de ma tente – le résultat d’une mauvaise fermeture d’une des fenêtres.

Heureusement, nous n’avons pas eu à braver la tempête à dos de chameau et avons été conduits au début de notre dernière balade. Une ambiance détendue, soulagée et plutôt joyeuse émanait du personnel de la tournée, dont la plupart portaient de longues robes traditionnelles.

Alors qu’aujourd’hui c’était la fin du Ramadan, une grande fête les attendait chez eux à Marrakech. Le jour de célébration, connu sous le nom d’Aïd al-Fitr, est marqué par des services spéciaux dans la mosquée, des repas de fête, des cadeaux de nouveaux vêtements et diverses activités communautaires. Dans chaque ville que nous traversions, des groupes d’enfants et d’hommes se promenaient, tous habillés à neuf avec des robes et des couvre-chefs neufs, souvent blancs.

La randonnée de la journée était une pause bienvenue dans le paysage aride que nous avions traversé ces derniers jours. Les sentiers de gravier sablonneux serpentent à travers les palmeraies de dattiers et le long des champs agricoles luxuriants de figues, de grenades, de carottes et d’oignons. Nous avons également traversé des aqueducs et fait de la randonnée à vélo dans des lits de rivières asséchés. Ce fut un trajet court mais qui a laissé le sourire à tout le monde, en phase avec l’ambiance festive qui nous entourait.

À la fin de notre balade, les voitures attendaient pour nous ramener à travers la chaîne de montagnes, mais pas avant que les enfants du coin ne fassent un tour sur nos vélos. Libérés de l’école ou d’autres tâches en ce jour de fête, les enfants nous ont rapidement envahis, nous demandant de mettre nos vélos en marche, s’ils pouvaient ou non atteindre les pédales.

De retour à Marrakech, nous nous douchons et faisons nos valises avant de nous retrouver pour un dernier dîner. Ce dîner a eu lieu dans la partie moderne de la ville, où les restaurants s’adressent à une clientèle résolument plus occidentale, proposant également des hamburgers et des pizzas, des sushis, des pâtes et quelques cocktails médiocres.

Après le dîner, nous avons choisi de retourner à pied dans la ville animée pour observer les festivités. C’était comme le réveillon du Nouvel An. Il était près de minuit mais les rues étaient pleines de gens et d’enfants de tous âges. Le centre s’est transformé en marché aux puces, ruelle après ruelle remplie de vendeurs de couvertures, proposant des vêtements, des bibelots et des tas de chaussures et de ceintures contrefaites. La place de la ville était remplie de vendeurs de nourriture et d’artistes – certains dansant ou jouant de la musique, d’autres défilant avec des singes ou des serpents.

Le Maroc est un véritable régal pour les yeux. Des rues animées de Marrakech aux dunes balayées par les vents du Sahara et aux vallées escarpées entre les deux, parcourir à vélo ce pays diversifié a fourni une lentille unique à travers laquelle apprécier sa vaste beauté et sa complexité.

En réfléchissant à ce voyage, je me souviens du pouvoir du vélo pour élargir les horizons, remettre en question les idées préconçues et favoriser les liens entre les cultures. Le Maroc, avec sa riche histoire, ses paysages à couper le souffle et son esprit accueillant, s’est avéré être une destination qui laisse une marque indélébile dans l’âme, et que je recommande vivement pour votre prochaine aventure à vélo.

+ L’équipement +

Pour ce voyage, KC&E a recommandé soit un vélo de gravel avec des pneus 38c+, soit un VTT rigide. J’ai roulé sur mon Surly Midnight Special, équipé du groupe mécanique GRX 12 vitesses de Shimano, de la fourche aventure en carbone de State Bicycle Co, de pneus gravel Panaracer X1 de 45 cc et de sacoches de vélo Fjallraven x Specialized. Ce voyage a en partie servi de terrain d’essai pour le nouveau Hammerhead Karoo, sorti le mois dernier. Lisez la critique ici.

En plus des sacs de vélo, une grande partie des vêtements provenaient également de la collection Fjallraven x Specialized. On nous apprend qu’après avoir abandonné cette première collection en partenariat avec le géant du vélo, Fjallraven a décidé de continuer seul. L’entreprise suédoise de vêtements de plein air est entrée sur le marché du vélo en 2022 en s’associant à Specialized, échangeant l’expertise de l’une contre l’autre.

« Bien que l’équipement de vélo ne soit pas entièrement nouveau pour nous, nous avons vraiment beaucoup appris en mettant l’accent sur la fonctionnalité et le style sur le vélo avec Specialized. Nous avons sorti toutes les astuces de leurs sacs comme nous le pouvions et nous nous dirigeons maintenant vers de nouveaux sentiers avec les produits Hoja », a déclaré Henrik Andersson à Cycling Weeky. « Nous partons en amis et nous avons maintenant hâte d’être amis avec de nombreux pilotes et marques différents dans le monde du vélo. »

Fjallraven lancera une nouvelle ligne au printemps/été 2025, axée sur les vêtements et équipements de cyclisme d’aventure.

« Notre objectif est de permettre aux gens de vivre facilement avec et autour de leur vélo… L’ambition est d’apporter une fonctionnalité polyvalente et une durabilité dans le monde des équipements sportifs en spandex, et nous voulons rendre les vêtements à la fois plus confortables et plus confortables. largement utilisable que les vêtements de vélo typiques. (Cycling Weekly)

Article19.ma