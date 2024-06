Journée mondiale contre le travail des enfants – Baisse de 13,4% du nombre des enfants au travail en 2023 (HCP)

Le nombre des enfants au travail continue sa tendance baissière en 2023, reculant de 13,4% par rapport à 2022 et 55,5% par rapport à 2017, selon un communiqué du Haut-commissariat au plan (HCP).

En 2023, parmi les 7.775.000 enfants âgés de 7 à 17 ans, 110.000 enfants étaient engagés dans une activité économique, ce qui représente 1,4% de cette tranche d’âge, précise le HCP dans une note d’information à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants.

Cette part est de 2,8% en milieu rural (88.000 enfants) et 0,5% en milieu urbain (22.000 enfants). Le phénomène des enfants au travail est plus répandu parmi les garçons que parmi les filles, et il est souvent associé à la déscolarisation.

Article19.ma