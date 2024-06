Kiosk / Gaz naturel – Chariot fait le point sur ses activités au Maroc

Le groupe britannique Chariot a indiqué que les études préliminaires de conception et ingénierie (FEED) ont été complétées pour le projet de développement de gaz d’Anchois, situé dans la licence de Lixus, et a reçu l’approbation pour l’étude d’impact environnemental et social pour ce projet.

Selon le journal casablancais La Vie Éco, le groupe Chariot a en outre un partenariat avec Vivo Energy en vue de procéder au développement des marchés de fourniture de gaz aux industries dans le Royaume du Maroc, et il s’avère que ce n’est pas le seul partenariat conclu…d’autres accords de partenariat ont été signés et finalisés avec Energean PLC pour les licences de Lixus et Rissana en offshore. »

+ « Forage avec succès sur la licence adjacente de Loukos Onshore » +

Ces accords priorisent l’expansion et la mise en œuvre d’Anchois. Un contrat a de plus été signé avec la société Stena Drilling pour l’utilisation du navire de forage Stena Forth. Le forage d’un puits d’évaluation et de développement est prévu au troisième trimestre 2024 avec une option pour l’addition d’un puits.

Pour ce qui est de l’activité onshore, une nouvelle licence, Loukos Onshore («Loukos»), a été octroyée en juillet 2023. En parallèle avec «Anchois», l’étude d’impact environnemental et social pour le forage sur Loukos a été approuvée, et les permis ont été obtenus 10 mois après l’obtention de la licence. Récemment, en mai 2024, la campagne de forage initiale s’est déroulée d’une manière effective.

Ainsi, le puits RZK-1 foré dans le site de prospection gazier de «Gaufrette» a confirmé la bonne qualité des réservoirs et la présence de gaz mais n’a pas été considéré comme économiquement suffisant. Une découverte de gaz a été confirmée sur le forage de OBA-1 sur le prospect de «Dartois». Il est également envisagé pour être utilisé comme un futur puits de production.

«Au Maroc, nous sommes entrés en partenariat avec une société grandement expérimentée sur notre projet offshore d’Anchois, nous avons obtenu un permis supplémentaire et avons foré avec succès sur la licence adjacente de Loukos Onshore», a déclaré Adonis Pouroulis, président-directeur général de Chariot Limited, cité dans un communiqué.

+ Des ambitions dans l’hydrogène vert +

Concernant l’hydrogène vert, la société a achevé l’étude de faisabilité pour le projet Nour en Mauritanie aux côtés de son partenaire TEH2 (détenu à 80% par TotalEnergies et à 20% par le Groupe EREN).

Pour ce qui est du Maroc, des accords de partenariat avec l’UM6P et Oort Energy ont été mis en œuvre. Chariot souligne par ailleurs que d’autres projets d’hydrogène vert sont en cours d’évaluation.

Sur le volet des performances financières, Chariot Limited rappelle avoir réalisé, en juin 2023, une levée de fonds, souscrite à un niveau de 19,1 millions de dollars. Cette réussite a été suivie par un solde financier «solide» de 6 millions de dollars au 31 décembre 2023.

La dynamique positive s’est poursuivie avec un apport supplémentaire de 10 millions de dollars, résultant de la conclusion fructueuse de la transaction avec Energean en avril 2024. En outre, la situation financière du Groupe Chariot est renforcée par l’absence de dette et d’obligations contractuelles contraignantes en programme de travaux, conclut le communiqué.

Article19.ma