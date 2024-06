Palestine – M. Akhannouch s’entretient avec le Premier ministre jordanien

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, mardi dans la région de la Mer Morte (à 40 km au sud d’Amman), un entretien avec le Premier ministre jordanien, Bisher Al-Khasawneh, en marge de la Conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Gaza.

Lors de cet entrevue, M. Akhannouch a exprimé ses sincères félicitations à son homologue jordanien, à l’occasion du 25ème anniversaire (Jubilé d’argent) de la fête d’accession du Souverain Hachémite au trône.

Il s’est également félicité de l’initiative de la Jordanie d’accueillir cette Conférence internationale pour la réponse humanitaire d’urgence à Gaza, ainsi que de l’intérêt qu’accorde le Royaume hachémite à la situation humanitaire dans la bande de Gaza, mettant en avant les rôles complémentaires des deux Souverains, SM le Roi Mohammed VI et SM le Roi Abdallah II Ibn Al-Hussein, en vue de mettre fin à la guerre contre Gaza et pour l’acheminement de l’aide humanitaire à la population, dans le cadre de la présidence par le Maroc du Comité Al-Qods et de la tutelle hachémite sur les lieux islamiques et chrétiens à Al-Qods.

Par ailleurs, les deux parties ont loué la profondeur des relations et la solidité des liens unissant les deux Royaumes, sous le leadership des deux Souverains, SM le Roi Mohammed VI et Son frère SM le Roi Abdallah II.

+ « Appel à l’action: Aide humanitaire urgente pour Gaza » +

Ils ont également passé en revue plusieurs questions d’intérêt commun, soulignant la volonté commune des deux Royaumes de promouvoir les liens fraternels et de coopération les unissant et de hisser leur coopération bilatérale au niveau d’un partenariat stratégique multidimensionnel, au service des intérêts communs des deux pays et des deux peuples frères.

Dans ce cadre, M. Akhannouch a réitéré la détermination du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à consolider davantage ces liens de coopération à travers le mécanisme de la Haute commission mixte, à même d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et culturel.

Cette entrevue s’est déroulée en présence, côté marocain, de l’ambassadeur du Royaume à Amman, Fouad Akhrif, et du directeur des Affaires globales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Ismail Chakouri.

M. Akhannouch représente SM le Roi Mohammed VI aux travaux de la Conférence internationale de haut niveau sur la réponse humanitaire urgente à Gaza, organisée conjointement par la Jordanie, l’Egypte et les Nations-Unies.

Intitulée « Appel à l’action: Aide humanitaire urgente pour Gaza », la Conférence a pour objectif d’identifier les moyens de renforcer la réponse de la communauté internationale à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza.

La conférence est marquée par la présence notamment du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de chefs d’Etat et/ou de gouvernement représentant plus de 75 pays, ainsi que de représentants d’organisations humanitaires et d’institutions financières internationales.

