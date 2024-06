Archéologie – Les régimes des chasseurs-cueilleurs n’étaient pas toujours à base de viande

Découverte. Il y a environ 11 000 ans, les humains ont fait un passage majeur de la chasse et de la cueillette à l’agriculture, pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que les groupes humains pré-agricoles mangent beaucoup de protéines animales, mais l’analyse a toujours été entravée par une rareté de restes humains bien préservés provenant de sites du Pléistocène.

Zineb Moubtahij, candidate au doctorat à l’Université de Leyde au Pays-Bas, qui étudie ce sujet au Maroc, et fait partie d’une équipe de recherche qui a découvert de nouvelles idées sur le régime de l’âge de pierre, a dévoilé des détails importants dans un article publié sur le site spécialisé theconversation.com.

En utilisant de nouvelles techniques de recherche, nous avons trouvé des preuves que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs de la fin de l’âge de pierre en Afrique du Nord avaient un régime alimentaire fortement végétal, des milliers d’années avant l’avènement de l’agriculture.

La plupart des études sur les populations préagricoles ont été menées sur des sites paléolithiques européens et asiatiques, de sorte que notre compréhension du régime alimentaire au cours de cette période a été largement basée sur les résultats de ces régions. Nos connaissances ont également été limitées par la mauvaise préservation de certains matériaux dans les régions arides comme l’Afrique du Nord, précise la même source.

Notre recherche change cela. Il remet en question la croyance de longue date selon laquelle les chasseurs-cueilleurs dépendaient principalement des protéines animales, et ajoute à ce que l’on sait des régimes pré-agricoles dans différentes régions.

+ Traces chimiques dans les os et les dents +

Imaginez pouvoir dire ce que quelqu’un a mangé il y a des milliers d’années simplement en examinant ses os et ses dents. Cela est possible grâce à une technique fascinante appelée analyse isotopique. Les isotopes sont de minuscules marqueurs chimiques de la nourriture que nous mangeons et qui sont stockés dans nos os et nos dents. Ils peuvent être conservés pendant des milliers d’années. En les étudiant, nous pouvons en apprendre directement sur les régimes alimentaires des humains anciens.

Depuis les années 1970, les scientifiques utilisent l’analyse isotopique stable pour en apprendre davantage sur l’alimentation et les modes de vie des anciens groupes humains en analysant les protéines de collagène dans leurs os. Le collagène est une protéine que l’on trouve dans le tissu conjonctif, la peau, le tendon, les os et le cartilage. Par exemple, l’analyse des isotopes du carbone a été utilisée pour détecter la consommation de maïs des personnes préhistoriques en Amérique du Nord. Les chercheurs ont également utilisé cette technique pour comparer les régimes alimentaires des Néandertaliens et des premiers humains modernes (Homo sapiens) en Europe.

Avec une équipe internationale de scientifiques, j’ai analysé les dents et les os de personnes enterrées dans la grotte de Taforalt dans le nord-est du Maroc. Les sépultures ont été délibérées. Les chercheurs ont qualifié le site de cimetière en raison de la nature organisée des sépultures et de la longue période pendant laquelle elles ont eu lieu. La grotte est l’un des sites les mieux étudiés du nord-ouest de l’Afrique pour la période paléolithique. C’est probablement le plus ancien cimetière d’Afrique du Nord. Il possède certains des plus anciens ADN humain ancien d’Afrique, ce qui a permis aux scientifiques de caractériser l’ascendance génétique humaine dans cette région.

Les sépultures humaines, associées à la culture ibéromaureuse, ont été radiocarbonées il y a entre 15 100 et 13 900 ans. Les zoologistes ont identifié que la population chassait les moutons barbares et d’autres espèces animales dans leur environnement, telles que les gazelles, les hartebeest et les équidés. Les restes macrobotaniques récupérés sur le site montrent qu’ils avaient également accès à une variété d’espèces végétales originaires de la région méditerranéenne, y compris les glands doux, les pignons de pin, l’avoine, les haricots et les pistaches.

Nous avons examiné les isotopes du carbone, de l’azote, du strontium, du soufre et du zinc. Différents aliments laissent des « empreintes digitales » isotopiques uniques. Par exemple, la viande, les plantes et les fruits de mer ont des rapports isotopiques distincts du carbone et de l’azote, ce qui nous aide à déterminer quels types d’aliments les gens mangeaient.

Nous avons également utilisé des techniques de pointe impliquant des isotopes de zinc développées par l’un de mes superviseurs de doctorat, Klervia Jaouen, que nous avons appliquées à l’émail des dents. Cette méthode, combinée à des analyses d’acides aminés, nous a permis de faire davantage la différence entre les sources végétales et animales dans l’alimentation.

Cette approche innovante nous a donné une image plus claire et plus détaillée de ce à quoi ressemblaient les régimes anciens, éclairant la façon dont ces personnes se sont adaptées à leur environnement bien avant que quiconque ne commence à cultiver des cultures.

+ Un régime alimentaire surprenant pour les chasseurs-cueilleurs +

Nous avons analysé l’émail des dents et les os de sept individus de la grotte de Taforalt et diverses dents isolées. Notre analyse a révélé quelque chose d’inattendu : au lieu d’un régime riche en viande, les signatures isotopiques ont montré une dépendance significative à l’égard des plantes sauvages. Nous avons également trouvé des preuves minimales de consommation de fruits de mer ou d’aliments d’eau douce, ce qui était surprenant compte tenu de leur proximité avec les sources d’eau. Notre recherche a indiqué que si les Ibéromaurusiens consommaient de la viande, leur régime alimentaire dépendait fortement de plantes sauvages qu’ils auraient pu stocker pour fournir un approvisionnement alimentaire tout au long de l’année.

L’une des découvertes intéressantes que nous avons faites est qu’un bébé a commencé à manger des aliments solides à l’âge précoce d’environ six à 12 mois. Ce bébé a apparemment reçu des aliments à base de plantes, probablement sous sous s sou s sou s s sou s Cela nous donne un aperçu fascinant de la façon dont les chasseurs-cueilleurs ont pris soin de leurs enfants dans le passé.

Les résultats aident également à expliquer pourquoi les caries dentaires étaient fréquentes chez les habitants de Taforalt. Ils mangeaient beaucoup d’aliments féculents, ce qui peut entraîner des caries, d’autant plus qu’ils n’avaient pas de brosses à dents ou une bonne hygiène dentaire à l’époque. Les morceaux de plante se coincaient dans leurs dents et causaient la carie, entraînant des problèmes dentaires.

Les gens qui étaient principalement des chasseurs devraient suivre un mode de vie nomade. À Taforalt, cependant, les archéologues ont trouvé des meules probablement utilisées pour le traitement des plantes. L’utilisation de la grotte comme site funéraire, en plus de la forte consommation de plantes, suggère que cette population aurait peut-être déjà mené un mode de vie plus établi, exploitant les ressources alimentaires disponibles de la région environnante.

+ Dans l’attente +

Ces résultats remettent en question l’opinion traditionnelle selon laquelle une forte dépendance à l’égard des régimes à base de plantes n’a commencé qu’avec l’agriculture. Les Ibéro-Maurusiens consommaient beaucoup de plantes sauvages 8 000 ans avant le début de l’agriculture au Maroc.

Cela suggère que les premiers humains étaient plus adaptables et plus ingénieux dans leurs habitudes alimentaires qu’on ne le pensait auparavant. Comprendre cela nous aide à apprécier la complexité et la flexibilité des régimes alimentaires humains dans la préhistoire et la façon dont ces pratiques alimentaires ont influencé notre évolution et notre santé.

Notre étude montre également comment de nouvelles techniques isotopiques peuvent nous donner un aperçu détaillé du régime alimentaire de nos ancêtres, nous aidant à comprendre les fondements de la nutrition humaine, ajoute la même source.

