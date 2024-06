Cinéma – « Bad Boys 4 » prend la tête du box-office nord-américain

Le quatrième volet de la saga « Bad Boys » a pris la tête du box-office nord-américain dès sa sortie, a indiqué dimanche le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec Will Smith et Martin Lawrence dans les rôles principaux, « Bad Boys: Ride or Die » a amassé 56 millions de dollars entre vendredi et samedi.

« Garfield: Héros malgré lui » occupe la deuxième place avec 10 millions de dollars, tandis que « Blue et Compagnie » est troisième après avoir réalisé 8 millions de dollars de recettes.

Le film d’horreur « Les Guetteurs » a pris la quatrième place avec 7 millions de dollars, alors que le long-métrage de science-fiction « La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume » est cinquième avec 5,4 millions de dollars.

+ Top 10 +

1. « Bad Boys: Ride or Die » (56 millions de dollars)

2. « Garfield: Héros malgré lui » (10 millions)

3. « Blue et Compagnie » (8 millions)

4. « Les Guetteurs » (7 millions)

5. « La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume » (5,4 millions)

6. « Furiosa » (4,2 millions)

7. « The Fall Guy » (2,7 millions)

8. « Les Intrus » (1,8 million)

9. « Haikyû !! La Guerre des Poubelles » (0,8 million)

10. « In A Violent Nature » (0,6 million)

