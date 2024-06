Constat. Le soutien des Marocains à la normalisation avec Israël est en nette baisse et seuls 13% soutiennent encore la normalisation avec l’État hébreu, selon le dernier sondage d’opinion réalisé par Arab Barometer.

Ce chiffre a été dévoilé, ce samedi à Salé, lors d’une conférence de presse organisée conjointement par la Fondation Arab Barometer en partenariat avec l’Institut marocain d’analyse politique, selon le site arabophone Al-Yaoum24.com.

En d’autres termes 87% des citoyens marocains voient d’un mauvais œil cette normalisation au moment où l’armée israélienne massacre sans distinction les habitants de Gaza y compris enfants et femmes sous prétexte de “déraciner” les structures militaires et politiques de Hamas.

Pour rappel, basé à l’Université du Michigan et de Princeton, aux États-Unis, the Arab Barometer est un réseau de recherche “non partisan” qui fournit des informations sur les attitudes et les valeurs sociales, politiques et économiques des citoyens ordinaires à travers le monde Arabe. Il mène des enquêtes d’opinion publique de haute qualité et fiables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et ce depuis 2006.

“Il y a eu une baisse du nombre de partisans de la normalisation par rapport aux 31 pour cent de Marocains qui ont exprimé leur soutien à la normalisation dans l’enquête de Arab Barometer pour l’année 2022”, note la même source.

+ L’enquête a été menée en 2023 et concerne un échantillon de 2 411 personnes +

Le sondage indique que les récents événements à Gaza ont conduit à l’arrêt des efforts de normalisation, ce qui correspond au point de vue des citoyens marocains.

Selon la même source, avec le déclenchement du conflit à Gaza en octobre, le Maroc était toujours aux prises avec les effets du tremblement de terre, ajoutant : « Lorsqu’on leur demande de définir ces événements, les Marocains les décrivent principalement comme un massacre (26 %) ou une guerre ( 24 pour cent), ou génocide (14 pour cent), ou meurtre de masse (14 pour cent) ».

Moins d’un quart (22%) des personnes interrogées estiment que le gouvernement israélien est engagé en faveur d’une solution à deux États au conflit, et près de la moitié des Marocains (47%) déclarent que le gouvernement israélien n’est pas du tout engagé en faveur d’une solution à deux États.

Les Marocains ne sont pas non plus convaincus de l’engagement du public israélien en faveur de la même solution, puisque seulement un quart d’entre eux (24%) déclarent que le peuple israélien est engagé dans une mesure importante ou modérée.

L’enquête a été menée entre janvier et décembre 2023 et concerne un échantillon de 2 411 citoyens, hommes et femmes, lors de réunions directes.

Les résultats de l’enquête ont été présentés par Mohamed Abu Faghla, Directeur de la communication politique de Arab Barometer et Ikram Adnani, professeur de sciences politiques à l’Université Ibn Zohr d’Agadir.

