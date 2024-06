Vidéo – Comment sommes-nous passés « du féminisme à la haine de la maternité » ( Média )

Débat d’idées. L’auteure du livre « L’effacement des mères : Du féminisme à la haine de la maternité » a dévoilé comment la société française n’était pas accueillante envers les femmes enceintes et la maternité plus généralement, selon un interview publié par le journal + Le Figaro + sur sa page YouTube.

La Professeure dans un collège d’Île-de-France, Eve Vaguerlant, dresse au cours de son ouvrage, parut le 2 mai 2024, un constat alarmant sur la vision de la maternité en France, et dénonce une idéologie féministe qui a « éloigné les femmes de la maternité ».

+ Une société qui a complètement déprécié la maternité +

De la célèbre écrivaine et féministe Simone de Beauvoir, aux néo-fémens en passant par la théorie du genre, l’auteur explique comment le combat « féministe » dessert aujourd’hui les femmes.

Selon l’enseignante et docteur en lettres, « il devient, aujourd’hui, de plus en plus difficile d’être mère, dans une société qui a complètement déprécié la maternité, où la défense des femmes est confisquée systématiquement par des militantes féministes qui […] refusent de défendre les femmes en tant que femmes et donc aussi en tant que mères potentielles ».

Cet ouvrage montre que cette lutte creuse et stérile menée par les féministes actuelles, est contre-productif et n’a en réalité plus pour objectif de défendre les femmes, mais d’en faire des outils de production du capitalisme et des consommatrices cibles de la globalisation.

Le débat est ouvert …

