Focus – De Lisbonne à New York, puis Washington, Mme Bouayach defend sans relâche « l’égalité et les droits des femmes » au Maroc (3/3)

À Washington, la question des droits des femmes et le mouvement pour les droits des femmes au Maroc a été, la semaine dernière, au cœur des rencontres de Mme Amina Bouayach, Présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) avec les responsables américaines et les militants des droits de l’homme. À cette occasion, elle a rappelé à ses interlocuteurs que le Roi Mohammed VI a lancé des ateliers pour réformer le Code de la famille (la Moudawana), et ce pour la deuxième fois en 20 ans.

Mme Bouayach a expliqué que la réforme de la Moudawana en 2000 n’aurait pas été possible sans « la vision clairvoyante » du Souverain, qui a transformé les hésitations de la société marocaine sur la question des droits des femmes et de l’égalité des sexes, en un véritable succès inédit dans la région.

Comme à l’occasion de sa réception du prestigieux Prix Nord-Sud au Parlement portugais, le 21 mai dernier, Mme Bouayach a réaffirmé lors de ses entretiens à Washington, que le Maroc s’apprête à amender les textes de la Moudawana « avec la même vision et la même détermination » afin de préserver la dignité des femmes et de faire progresser leurs droits.

La conduite des nouveaux ateliers de réforme du Code de la famille, affirme Mme Bouayach, « consolide également l’approche du Maroc sur les questions de droits de l’homme », puisque l’organisme chargé de la révision de la Moudawana a adopté une approche basée sur une large participation et consultation élargie, des solutions efficaces et appropriées aux contexte national, sans oublier la nécessité d’un consensus général.

Le dialogue permanent et continu entre la société civile et les différents acteurs institutionnels au Maroc, ajoute la Présidente du CNDH, permet de mettre en œuvre de manière appropriée et au moment opportun, les principes et valeurs internationaux des droits de l’homme, ainsi que leur mise en œuvre progressivement à tous les niveaux de la société marocaine.

Dans ce contexte, Mme Bouayach a expliqué que l’activation des réformes structurelles dans le domaine des droits de l’homme au Maroc n’aurait pas été possible sans l’implication réelle de toutes les parties concernées, d’autant plus que la consolidation des fondements de l’État de droit est « un projet de société » qui concerne tous les États à tous les niveaux, car il s’agit d’une décision volontaire et souveraine.

In fine, c’est un trait d’union qui fait l’équilibre entre le progrès, l’égalité, le développement et la démocratie. « C’est cet équilibre que l’approche marocaine des droits de l’homme cherche à préserver et à renforcer », affirme Mme Bouayach.

Et dans cet ordre d’idées, la Présidente du CNDH a évoqué à Washington, l’importance de la décision pour le Maroc d’avoir permis l’accès de ses femmes – – dans le secteur de la Justice – – à la profession des « Adouls », et ce grâce à une décision royale qui constitue « un tournant historique et une véritable révolution » dans le processus de la promotion de l’équité et de l’égalité pour les femmes marocaines.

À noter, les réformes et l’effectivité des droits des femmes ont été l’une des priorités les plus marquantes des discussions qui ont réuni des acteurs et des responsables étrangers, avec lesquels Mme Bouayach a tenu des réunions et des discussions au cours des deux dernières semaines, dans trois metropoles internationales, Lisbonne, New York et Washington.

Article19.ma