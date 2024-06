Droits humains – Le CNDH organise une journée d’étude sur « Le phénomène d’exploitation des enfants dans la mendicité : quelle protection ? »

Le Conseil national des droits de l’homme et le Mécanisme national de recours pour les enfants organisent une journée d’étude sur « Le phénomène d’exploitation des enfants dans la mendicité : quelle protection ? », le vendredi 7 juin, au siège du Conseil à Rabat, selon un communiqué.

Cet événement vise à mettre la lumière sur ce phénomène et ses répercussions sur les droits de l’enfant, et à formuler des recommandations et des propositions qui contribueraient à réduire le phénomène et ses causes afin que les enfants puissent jouir de tous leurs droits stipulés dans les accords internationaux, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant.

+ Protection de l’enfance +

Ce thème sera abordé à travers un ensemble d’approches qui visent principalement à comprendre ce phénomène en termes de causes, de répercussions et de modalités d’exploitation des enfants.

La mise en œuvre pratique d’une politique publique intégrée de protection de l’enfance ; Compatibilité du système législatif national de protection avec le cadre normatif international ; Outre la diversité des approches et des interventions, et le lien de cette problématique avec la problématique de la traite des êtres humains ; Le problème de l’accès des enfants aux programmes de réadaptation.

Cette journée d’étude réunira des représentants du ministère de la Solidarité, de l’Inclusion sociale et de la Famille, du ministère de la Justice, du ministère de l’Intérieur, de la présidence du ministère public, du Conseil économique, social et environnemental, des spécialistes universitaires, en plus de un certain nombre d’associations travaillant dans le domaine de la protection de l’enfance.

