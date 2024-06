Économie – Le FMI achève les deuxièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit de la Mauritanie

Le conseil d’administration du FMI a achevé le mardi 4 juin, les deuxièmes revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la première revue de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) avec la République islamique de Mauritanie, selon imf.org.

La conclusion de ces revues permet aux autorités de tirer l’équivalent de 21,3 millions de DTS (environ 36,84 millions de dollars). Les résultats attendus des programmes appuyés par le FMI dans le cadre des accords au titre de la FEC et du MEDC et de l’accord au titre de la FRD sont en bonne voie.

+ La croissance économique devrait s’améliorer en 2024 +

La croissance économique devrait s’améliorer en 2024, tandis que l’inflation a considérablement ralenti, les perspectives économiques demeurent toutefois incertaines.

La poursuite de la mise en œuvre des programmes appuyés par la FEC et par le MEDC, ainsi que des mesures de réforme ambitieuses, soutenues par l’accord au titre de la FRD, pour remédier aux vulnérabilités au changement climatique, contribuera à aider la Mauritanie à surmonter ses difficultés à moyen et à long terme et à mobiliser des financements supplémentaires de la part des bailleurs de fonds et du secteur privé.

Article19.ma