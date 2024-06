Agriculture – Le Maroc ouvre ses portes aux plants de pommes de terre américains

Les États-Unis et le Maroc ont convenu l’ouverture du marché marocain aux plants de pommes de terre américains lors des réunions bilatérales sur la santé des végétaux entre le Service d’inspection zoosanitaire et phytosanitaire (APHIS) du ministère américain de l’Agriculture et l’autorité sanitaire marocaine (ONSSA) du 6 au 10 mai 2024, un processus réglementaire qui a débuté en 2015.

L’industrie agroalimentaire marocaine a exprimé son intérêt pour l’importation de variétés américaines de pommes de terre à planter qu’elle peut utiliser pour fabriquer des chips et des frites. L’industrie américaine estime le marché marocain potentiel des plants de pommes de terre à environ 8 millions de dollars américains, selon le site américain usda.gov.

Les exportateurs américains peuvent commencer à expédier leurs produits dès qu’il y a des acheteurs marocains. En 2023, le Maroc a importé pour plus de 42 millions de dollars américains de plants de pommes de terre, principalement de l’Union européenne (Pays-Bas, Danemark et France) et du Royaume-Uni, ajoute la même source.

Article19.ma