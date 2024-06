Focus – De Lisbonne à New York, puis Washington, Mme Bouayach « avocate infatigable » de la spécificité de l’approche marocaine des droits humains (2/3)

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) est au cœur des bonnes pratiques qui consolident la démarche du Maroc en matière d’effectivité des droits et libertés.

Lors de ses rencontres à Washington, Mme Amina Bouayach, Présidente du CNDH a souligné le rôle du Conseil et l’approche de l’effectivité des droits qu’il œuvre à établir à travers ses actions de prévention des violations des droits humains, ainsi que la protection des victimes et des libertés, tout en faisant progresser la culture des droits de l’homme.

Lors des réunions au siège du Département d’État américain, des comités travaillant avec les pouvoirs exécutif et législatif et sur les lieux de travail des congressmen, les responsables américains n’ont pas caché leur intérêt pour les approches de l’institution nationale des droits de l’homme et ses pratiques qualitatives associées, ainsi que la protection et la promotion des droits de l’homme et de la démocratie, notamment l’observation des élections.

L’observation des élections, estime Mme Bouayach est « une extension de l’observation régulière que nous effectuons pour protéger les droits et libertés… Au cours de l’observation, nous adoptons une approche particulière qui se concentre sur les questions d’actualité prioritaires et spécifiques aux processus électoraux et aux intérêts des groupes vulnérables concernés ».

Le fait que le CNDH assume des tâches d’observation des élections et dispose de la compétence de superviser l’octroi de l’accréditation pour l’observation de ces échéances aux organismes, organisations, observateurs marocains et étrangers, « cela est une autre bonne pratique qui distingue le Maroc des autres expériences comparées », notamment les institutions nationales des droits de l’homme, a affirmé Mme Bouayach, en soulignant que « c’est une compétence qui veille conjointement à la protection des droits et libertés et à la protection du processus démocratique dans l’espace numérique et au-delà ».

Il convient de noter que le Maroc dispose d’un large réseau d’observateurs hommes et femmes, qui est renforcé lors de chaque échéance électorale par d’autres organismes et organisations non gouvernementales marocaines et internationales, ainsi que par des observateurs du CNDH et des instances régionales. D’ailleurs, des organisations telles que l’Union africaine, la Ligue arabe et le Conseil de l’Europe, dans leurs rapports indépendants, ont abordé avec objectivité la transparence et l’intégrité du processus électoral de 2021 au Maroc, a ajouté la Présidente du CNDH.

Une semaine avant les réunions d’acteurs et responsables américains à Washington, Mme à Bouayach, en sa qualité de Vice-présidente de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, a présidé des séances de travail au siège des Nations Unies à New York, à l’occasion de réunions de partenariat stratégique entre l’Alliance, le Programme des Nations Unies pour le Développement et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

En plus de soutenir les institutions nationales du monde entier et de renforcer leurs capacités, le CNDH a été fortement impliqué dans un plaidoyer mondial visant à renforcer la protection des droits des personnes âgées, par le biais d’un accord international contraignant qui garantit leurs droits et sauvegarde leur dignité.

Au cours des sessions et réunions de New York, il y a eu un regain d’intérêt pour l’expérience marocaine et l’orientation de son institution nationale des droits humains sur les questions émergentes en matière de droits de l’homme, notamment le changement climatique, la gestion de la crise de l’eau, les droits de l’homme, la digitalisation, l’espace numérique et l’intelligence artificielle et comment atteindre les objectifs du développement durable.

Il convient de noter que la Présidente du Conseil national des droits de l’homme a lancé des consultations préliminaires visant à établir des partenariats bilatéraux avec les acteurs et institutions nationales concernés dans plusieurs domaines pertinents, qui devraient être lancés prochainement.

Article19.ma