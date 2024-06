Législatives – Le parti de l’ultra nationaliste Indien, Narendra Modi remporte les élections pour la 3ème fois

Inde : pays démocratique et le plus peuplé du monde. Après six semaines de scrutin et la participation de 642 millions d’électeurs, le Premier ministre Indien Narendra Modi a revendiqué, mardi 4 juin, la victoire pour son parti et ses alliés aux élections législatives. Mais leur majorité se réduit par rapport à la précédente législature, selon l’AFP.

« Le peuple a placé sa confiance dans la NDA [Alliance démocratique nationale] pour la troisième fois consécutive », a déclaré le dirigeant ultranationaliste sur le réseau social X, qui a remporté les élections pour la troisième fois consécutive. Il a affirmé que « c’est un fait historique dans l’histoire de l’Inde ».

+ La démocratie la plus peuplée du monde +

Selon des chiffres de la commission électorale après le dépouillement de 99% des bulletins, le Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi et les membres de sa coalition obtiendraient au moins 291 sièges, soit plus que les 272 nécessaires à l’obtention d’une majorité parlementaire à la chambre basse de 543 sièges. Ce total est pour l’instant inférieur aux 353 sièges remportés par le BJP et ses alliés en 2019, précise la même source.

Mais pour la première fois en une décennie, le BJP de Narendra Modi pourrait ne pas emporter la majorité absolue seul et être obligé de s’appuyer sur les alliés de sa coalition.

Le Congrès, principal parti d’opposition, semble de son côté être en mesure de quasiment doubler le nombre de sièges parlementaires, ajoute la même source.

Pour rappel, l’Inde compte plus de 1,4 millards d’habitants, dont 175 millions musulmans.

Selon sa Constitution, l’Inde est « une république souveraine, socialiste, laïque et démocratique. » Elle a hérité du système parlementaire britannique dans lequel le chef d’État n’exerce qu’un rôle cérémonial et l’essentiel du pouvoir exécutif est exercé par le chef du gouvernement (l’actuel Modi), responsable devant la chambre basse.

Article19.ma