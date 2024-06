Capital market – Le Maroc, hôte de la Coupe du monde 2030, prévoit « des produits dérivés » pour aider au financement des infrastructures (Bloomberg)

Le Maroc prévoit de lancer le commerce des produits dérivés cette année, alors que le royaume développe ses marchés de capitaux pour aider à financer une augmentation des dépenses d’infrastructure et les préparatifs pour co-organiser la Coupe du monde de football en 2030.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la refonte la plus profonde de la réglementation financière du pays depuis plus de trois décennies, a déclaré Nezha Hayat, présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, dans une interview à Rabat, selon le site américain Bloomberg.

Les réformes des marchés de capitaux sont en préparation depuis 2021, lorsque le roi Mohammed VI a lancé un plan sur 15 ans baptisé Nouveau modèle de développement, qui vise à doubler le produit intérieur brut par habitant et à propulser une économie à revenu intermédiaire inférieur au statut d’économie émergente. Il est désormais plus urgent de financer des projets liés à la Coupe du monde, tels que des liaisons ferroviaires à grande vitesse et des stades.

Les marchés de capitaux contribuent à environ 10 % du financement total de l’économie, en utilisant en grande partie l’argent fourni par les investisseurs institutionnels. « Notre objectif est d’augmenter ce pourcentage à 25% », a déclaré Mme Hayat à Bloomberg.

« Nous devons maintenant nous concentrer sur un élargissement significatif aux investisseurs particuliers pour permettre au marché de jouer pleinement son rôle », a-t-elle déclaré le 21 mai.

Pour ce faire, une législation devrait cette année autoriser les fonds négociés en bourse, les fonds communs de placement libellés en devises étrangères et les fonds communs de placement conformes à la charia, a-t-elle déclaré. Le Maroc autorisera les fonds communs de placement dédiés aux investisseurs professionnels et bénéficiant de constitutions et de règles d’investissement moins restrictives.

La Bourse marocaine « envisage de lancer un marché de produits dérivés avant la fin de l’année », a déclaré Mme Hayat.

+ Mettre les nvestisseurs privés à contribution +

Le royaume doit permettre aux investisseurs privés de contribuer beaucoup plus au financement de l’économie, en renforçant la communauté des petits investisseurs particuliers dans le pays et en améliorant la visibilité du marché financier local auprès des étrangers, a-t-elle déclaré.

Hayat, diplômé de l’ESSEC à Paris et ancien président de l’Association marocaine des courtiers, a déclaré que seule une « infime fraction » des quelque 20 millions de titulaires de comptes bancaires est investie en bourse.

Les fonds communs de placement locaux, qui gèrent près de la moitié des dépôts bancaires marocains, seront autorisés à investir dans les produits dérivés. Les changements visent à rendre le marché marocain des fonds communs de placement, estimé à 60 milliards de dollars, « plus compétitif, plus capable d’innovation financière et, ainsi, capable d’attirer davantage d’investisseurs, en particulier particuliers et étrangers », ajoute Mme Hayat.

L’Autorité des marchés de capitaux prévoit également d’encourager les doubles cotations et de permettre aux marchés de capitaux nationaux de lever des fonds pour des projets à l’étranger. Les sociétés autorisées à émettre des produits dérivés et les autres acteurs du marché seront agréés dans environ un mois.

Même si le Maroc pourrait bénéficier d’un marché de produits dérivés, les investisseurs et les banquiers s’inquiètent du fait qu’il ne soit pas suffisamment profond pour atteindre une croissance rapide. Cela peut commencer par la cotation d’un indice ETF qui inclut les actions les plus liquides et permet des opérations de couverture, mais cela pourrait rester assez basique jusqu’à ce qu’il devienne clair s’il existe une demande et suffisamment de profondeur pour la développer davantage.

+ Coup de boost +

Une précédente réforme du marché dans les années 1990 « cherchait à permettre aux citoyens de partager les bénéfices des désinvestissements effectués par l’État de plusieurs entités », a expliqué Mme Hayat.

Parmi les anciennes sociétés d’État désormais cotées figurent Maroc Telecom et Bank of Africa, qui ont leurs racines dans La Banque Marocaine du Commerce Extérieur, fondée à l’origine comme banque de commerce extérieur.

Bien que le marché boursier ait perdu de son attrait auprès des investisseurs étrangers depuis que le fournisseur d’indices MSCI l’a relégué du statut d’émergent au statut de frontière en 2014, la co-organisation de l’un des événements sportifs les plus populaires au monde l’a stimulé ces derniers mois. Son indice de référence large a augmenté d’environ 13 % depuis que l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a fait cette annonce en octobre 2023.

Pourtant, investir sur le marché reste économiquement prohibitif pour la plupart des ménages marocains, incapables d’épargner. Ceux qui le peuvent préfèrent souvent investir leur argent dans l’immobilier.

La croissance d’une communauté de petits investisseurs particuliers a également été entravée par une industrie fintech locale sous-développée. Les nouvelles inscriptions sont devenues rares depuis la campagne de privatisation des années 1990, avec une seule entreprise cotée en 2023, levant environ 60 millions de dollars.

+ Ambitions économiques +

Les autorités ont approuvé ce week-end une nouvelle stratégie qui pourrait ouvrir la porte à la privatisation de certaines des plus grandes entreprises publiques du Maroc, potentiellement via une double cotation.

Hayat a déclaré que l’agence de gestion des actifs des entreprises de l’État, connue sous le nom d’ANGSPE, créerait des opportunités pour davantage de cotations.

La capitalisation boursière de la bourse de Casablanca est d’environ 70 milliards de dollars, selon son site Internet, ce qui en fait la plus grande d’Afrique du Nord et la deuxième d’Afrique après Johannesburg.

Le PIB annuel du pays s’est élevé à environ 144 milliards de dollars l’année dernière, selon le Fonds monétaire international, et la mise en œuvre du plan coûtera entre 8 et 10 % de ce montant par an.

Les banques « sont conscientes qu’elles ne peuvent pas financer tous les projets ambitieux prévus », a déclaré Hayat, ajoutant que la réforme du marché des capitaux bénéficierait à certaines de ces initiatives.

Les plus importants concernent des usines de dessalement, des parcs solaires et éoliens, des gazoducs, des autoroutes et des projets industriels allant des batteries électriques aux aéroports. Pour beaucoup d’entre eux, le gouvernement et les entreprises affiliées à l’État envisagent de former des coentreprises avec le secteur privé.

Le pays devra dépenser 200 milliards de dirhams (20 milliards de dollars) pour de tels projets dits stratégiques alors qu’il se prépare pour la Coupe du monde 2030, a déclaré le Premier ministre Aziz Akhannouch aux législateurs en avril.

