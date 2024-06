Sécurité – M. Hammouchi s’entretient avec le DG de la sécurité publique italienne

Le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a eu, lundi après-midi à Rabat, des entretiens avec le directeur général de la sécurité publique italienne, Vittorio Pisani, en visite dans le Royaume à la tête d’une importante délégation sécuritaire.

Les deux parties ont passé en revue les différentes menaces sécuritaires et les crises internationales actuelles et leurs répercussions potentielles sur la sécurité du Royaume du Maroc et de la République d’Italie, ainsi que les dangers de la criminalité transfrontalière, y compris la traite des êtres humains, la migration irrégulière, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et des revenus d’activités criminelles.

+ Renforcement de la coordination bilatérale +

Cette rencontre a été l’occasion d’évaluer le bilan de la coopération entre les deux pays dans les différents domaines sécuritaires et d’évoquer les différentes questions d’intérêt commun se rapportant à la police.

Partant de leur volonté conjointe de renforcer la coopération dans le domaine de sécurité, le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire a examiné avec M. Pisani les moyens et les outils de renforcement de la coordination bilatérale tant sur le plan de la coopération opérationnelle que dans le domaine d’échange d’expertise et d’assistance technique.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la consolidation des mécanismes de coopération sécuritaire internationale avec les organes de sécurité des pays frères et amis, et de la dynamisation des canaux de coopération bilatérale et multilatérale en vue de neutraliser les dangers terroristes et lutter contre les différentes formes de la criminalité transfrontalière. (MAP)

Article19.ma