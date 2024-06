Sonnette d’alarme – Le ministère de la Justice a besoin 4 500 cadres pour combler la pénurie dans le secteur, selon Ouahbi

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a dévoilé qu’il existe « une grave crise » au sein de son ministère, car le secteur a besoin de 4 500 postes budgétaires afin de pouvoir couvrir tous les besoins en ressources humaines.

Cette annonce a été faite, ce lundi 3 juin devant les élus du peuple, lors de la séance des questions orales à la Chambre des Représentants.

« Il y a un problème majeur avec les employés, et si nous voulons résoudre les problèmes au niveau judiciaire, nous avons besoin (d’urgence) de 4 500 postes », a-t-il averti.

Le ministre s’est adressé aux parlementaires en les exhortant « de soutenir l’attribution de ces postes » dans le prochain projet de loi de finances 2024 – 2025.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le statut des employés de la justice a été discuté au sein du gouvernement et que M. Akhannouch aurait donné « ses instructions » pour former un comité comprenant le ministère de la Justice, de la Fonction publique et des Finances afin qu’un dialogue « sera bientôt ouvert sur cette question ».

Article19.ma