People / Tendance – « Mother » (Mère) ou comment un terme d’origine « queer » est entré dans le lexique Internet

Insolite. Le mot Mother (mère) est devenu un terme d’argot qui a été attribué aux plus grands noms du show business, de Beyoncé à Zendaya, les utilisateurs des réseaux sociaux l’utilisent souvent comme synonyme d’icône et de fin de légende, mais il a une signification spécifique dans le monde d’où il vient : la scène des salles de bal noires et latino de New York, selon le Time Magazine.

Ce terme est d’origine « queer », affirme-t-on, et qui signifie que quelqu’un est issu de la communauté « queer » ou a des racines dans celle-ci. Le terme « queer » inclut diverses orientations sexuelles et identités de genre qui diffèrent des normes hétérosexuelles et transgenre.

Beaucoup attribuent à Crystal LaBeija, une femme noire transgenre et drag queen irritée par le colorisme et le racisme lors des concours de drag de la fin des années 60, la créatrice de la première « maison » de salle de bal, avec une structure de parenté qui est devenue une signature de ce monde.

« Vous avez des mères, des mères homosexuelles, des pères homosexuels, des frères et sœurs homosexuels, des oncles homosexuels, etc. Il existe de véritables lignées que vous pouvez suivre, et celles-ci remplacent les familles biologiques qui ont souvent renié leurs enfants », explique Ricky Tucker, auteur de « Et la catégorie est… : au sein de la communauté Vogue, House et Ballroom de New York ».

+ « Call Me Mother » +

Aujourd’hui, Pose de FX et Drag Race de RuPaul ont aidé le monde à faire son entrée sous les feux de la rampe. (RuPaul a même une chanson de 2023 intitulée « Call Me Mother ».) « Nous avons le petit ami hétéro de tout le monde avec leur petite amie qui nous regarde, donc ces mots entrent en jeu. vernaculaire populaire », dit Tucker.

On le voit sous les publications Instagram et sur X. C’est la prémisse de la chanson « Mother » de Meghan Trainor en 2023, qui commence par un extrait d’un fan disant « que Meghan Trainor est littéralement mère en ce moment ». Pour beaucoup dans la communauté LGBTQ+, le mot a une signification différente.

« J’adore ce mot parce que je me sens vraiment comme une mère », déclare Iman Le Caire, fondatrice de Trans Asylias, qui œuvre pour la relocalisation des demandeurs d’asile transgenres et non binaires. « Le sens de la maternité pour moi est de donner, d’aider les gens et de se concentrer sur leur accès à une nouvelle vie et sur la navigation dans une nouvelle vie », dit Le Caire, elle-même réfugiée, à propos des personnes qu’elle a rencontrées à travers son organisation. « Ils sont ma famille et je ne peux pas les quitter. »

Dans sa propre vie, Le Caire se sentait une fille du défunt activiste transgenre Cécile Gentili. « Elle était un exemple de survie », estime Le Caire. « Elle m’a toujours dit : ‘Ne t’inquiète pas, ‘Fais le travail’, “Vous faites un excellent travail, n’abandonnez pas. C’est une mère. C’est une personne qui veut que vous réussissiez. »

Pour certains, l’ajout de Mother au lexique d’Internet a nui au sens qu’il revêt dans la communauté LGBTQ+. La langue évolue naturellement, dit Tucker, mais il est toujours « dommage » que des mots ayant une signification aussi importante pour une communauté particulière se diluent.

Ajoutant que : « Je pense que cela a sa plus grande fonction dans la communauté queer lorsqu’il s’agit de l’adoption de jeunes queer qui ont été déplacés ou reniés par leur famille. C’est la véritable structure de parenté. C’est sa véritable valeur au quotidien. »

Article19.ma