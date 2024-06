Focus – De Lisbonne à New York, puis Washington, Mme Bouayach met en exergue « l’approche marocaine » relative aux questions de droits de l’homme (1/3)

– – La participation, l’élaboration de solutions et consensus les plus appropriés sont les fondements de l’approche marocaine relative aux questions des droits de l’homme, des libertés et de ses priorités.

À Washington, Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a tenu, durant la semaine dernière, une série de réunions bilatérales avec des organisations, organismes, instituts et comités américains intéressés par le Maroc et par son approche spécifique dans la gestion des questions de droits de l’homme et des libertés dans la région de l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le monde entier. La visite de la délégation du CNDH à Washington comprenait également une rencontre avec le secrétaire d’État adjoint, Christopher Le Mon.

« On ne peut en aucune manière ignorer les grands progrès que le Maroc a réalisé, ainsi que son leadership dans la région », ont reconnu plusieurs responsables américains rencontrés par la délégation du Conseil, dirigée par Mme Bouayach, qui a mis en lumière les particularités de l’approche marocaine en matière de droits et libertés.

« L’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), dont nous commémorons le vingtième anniversaire, a constitué une pierre angulaire de l’édification de l’État de droit et a posé les fondements d’une approche marocaine claire pour aborder les questions des droits de l’homme et des libertés au Maroc », a expliqué Mme Bouayach, lors de ses entretiens dans la capitale américaine.

Cette approche repose avant tout et méthodiquement sur « une interaction permanente » entre la société civile et l’État, a-t-elle précisé, avant d’ajouter que cette approche est construite « sur trois principaux pilier à savoir:

1 – Le consensus entre toutes les parties concernées. plutôt que le compromis;

2 – L’élaboration cède réponses et de solutions adaptées au contexte national;

3 – L’inclusion et l’implication de tous les acteurs, ce dans le cadre d’une approche participative dans les 12 régions du Royaume.

C’est dans ce contexte que la Commission Équité et Réconciliation, qui est l’une des expériences les plus marquantes aux niveaux régional et international et l’une des meilleures pratiques à grande échelle, est considérée parmi les expériences les plus influentes sur les voies de la réforme, de la transition et de la réparation des dommages.

En fait, la Commission est née du sein de cette approche, grâce aux initiatives de la société civile et la réactivité du Conseil consultatif des droits de l’homme qui a formulé des recommandations. Ce dernier soumis sa recommandation relative à création de la Commission à Sa Majesté le Roi, établissant ainsi les éléments d’une démarche qui va se poursuivre et s’encadrer jusqu’à aujourd’hui.

Mme Bouayach a été accompagnée, lors de sa visite, d’une une délégation comprenant le Directeur de la protection et observation, le Directeur de la coopération et des relations extérieures et le chef du département technologie, espace numérique et droits de l’homme, a relevé qu’une une nouvelle initiative pionnière est venue consolider et renforcer l’approche marocaine des droits de l’homme, à savoir l’expérience de la Commission de la Révision du Code de la Famille.

« Nous avons adopté une approche participative à grande échelle … à travers des séances d’écoute des différents acteurs concernés par les droits de la femme, de l’enfant et de la famille, et ce de tous les horizons, des organisations de la société civile, des organisations aux partis politiques et des centrales syndicales aux secteurs et institutions ministériels, en passant par les juges, les chercheurs et les universitaires », a conclu la présidente du CNDH.

