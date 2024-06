People – Adil El Fakir nommé Directeur général de l’ONDA doit « préparer le terrain » pour 2030

Lors du conseil des ministres, ce samedi 1er juin 2024, le roi Mohammed VI a nommé Adil El Fakir au poste de Directeur général de l’Office National des Aéroports (ONDA).

Né le 1er janvier 1973 à Rabat, El Fakir, qui était Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) depuis 2018, est titulaire d’un MBA de l’Ecole des Ponts Paris-Tech et d’un DESS en études marketing de l’Université des sciences sociales de Toulouse.

+ Nécessité d’une mise à niveau des infrastructures des aéroports avant 2030 +

Entre 2013 et 2018, il avait occupé les postes de Directeur de la régie publicitaire de la SNRT, de Directeur général adjoint de Atlas Bottling Company, et de Directeur régional du marketing pour l’Afrique du Nord et l’Afrique équatoriale de Coca-Cola.

L’une des initiatives qui a marqué son passage à l’ONMT, le plan d’action 2023-2026 « Light in Action », qui se concentre sur les principaux leviers du tourisme, notamment piliers, le marketing, l’aérien et le numérique.

Ce plan s’insère dans la stratégie globale du ministère du Tourisme qui vise à attirer plus de 17 millions de touristes et à générer plus de $10 milliards de revenus par an , tout en créant pas moins d’un quart de millions d’emplois à l’horizon 2026.

Rappelons que le Maroc a attiré 14,5 millions de visiteurs en 2023 y compris les MRE et prévoit entre 15 et 16 millions de touristes cette année.

En s’installant à l’ONDA, M. El Fakir doit s’atteler à « préparer le terrain » pour l’arrivée massive de touristes des quatre coins du monde lors de la Coupe du Monde en 2030.

Tout en améliorant la communication de l’ONDA à l’échelle nationale et internationale, une mise à niveau des infrastructures des aéroports du royaume devra être l’une de ses priorités.

Article19.ma