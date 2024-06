Flambée des prix : le mouton « bergui » est aussi cher que le « sardi », à la veille de l’Aïd

La province de Benslimane est une riche subdivision à dominante rurale de la capitale économique Casablanca. L’offre de cheptels de moutons y est abondante mais les prix ne sont pas à la baisse comme l’espèrent les habitants de la région, selon un reportage du site Le360.ma.

Cette année, « une hausse significative » des prix des moutons « Bergius », rivalisent presque avec ceux des « sardis » qui habituellement sont plus coûteux, constate la même source..

En bref, la race « berguie », appréciée pour sa viande de qualité et dont le prix était abordable, elle coûte maintenant entre 4.000 et 6.000 dirhams, selon la taille et le poids du mouton. Quant au fameux « sardi » : c’est à partir de 4.500 dirhams par tête et peut grimper jusqu’à 15.000 dirhams (un million et demi de centimes).

Du jamais vu ! Autrefois à ce prix, on pouvait acheter une voiture Renault 4L toute neuve.

Article19.ma