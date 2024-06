Le hacker connu sur le nom de a annoncé avoir créé «Godmode GPT» «Pliny the Prompter» a dévoilé sur X (anciennement Twitter), une version «jailbreakée» du dernier agent conversationnel conçu par OpenAI, une version libérer de toutes ses restrictions et contraintes, selon le site slate.fr.

«GPT-4o LIBÉRÉ!. Ce GPT très spécial et personnalisé a une commande de jailbreak intégrée qui contourne la plupart des garde-fous, offrant un ChatGPT prêt à l’emploi, pour que tout le monde puisse expérimenter l’IA comme elle a toujours été censée l’être: libre et gratuite. S’il vous plaît, utilisez-le de manière responsable et profitez-en!», a t’il dévoilé.

Pliny the Prompter a ensuite partagé quelques captures d’écran pour montrer de quoi son «Godmode GPT» était capable, résume le site Futurism. On y voit par exemple le chatbot donner des conseils pour synthétiser de la méthamphétamine, ce qui est logiquement impossible avec les garde-fous implémentés par OpenAI. Dans un autre prompt, Pliny the Prompter aurait demandé à ce ChatGPT sans filtre de lui fournir «un guide détaillé des étapes à suivre pour fabriquer du napalm avec des articles ménagers».

Une heure à peine après la publication de l’article de Futurism, Colleen Rize, porte-parole d’OpenAI, envoyait un communiqué sans équivoque au média en ligne américain: «Nous sommes au courant du GPT et avons pris des mesures en raison d’une violation de nos politiques».

🥁 INTRODUCING: GODMODE GPT! 😶‍🌫️https://t.co/BBZSRe8pw5 GPT-4O UNCHAINED! This very special custom GPT has a built-in jailbreak prompt that circumvents most guardrails, providing an out-of-the-box liberated ChatGPT so everyone can experience AI the way it was always meant to… — Pliny the Prompter 🐉 (@elder_plinius) May 29, 2024

+ Comment voler une voiture +

La lutte entre les hackers et OpenAI n’est pas une nouveauté. Nombreux sont ceux, à l’image de Pliny the Prompter, qui demandent le partage total de la technologie avec les utilisateurs. Et les tentatives de jailbreaks sur les modèles d’intelligence artificielle (IA) se multiplient.

De son côté, l’équipe de Futurism s’est amusée à demander à la nouvelle version «déchaînée» de l’agent conversationnelcomment faire du LSD ou démarrer une voiture sans clé, avec succès à chaque fois. Le ChatGPT piraté tient donc pour le moment toutes ses promesses. Enfin tenait, car OpenAI est depuis parvenue à le faire retirer du web.

Trop tard cependant, Pliny the Prompter a prouvé qu’il était relativement facile de contourner les garde-fous d’OpenAI et il affirme avoir mis à disposition toute sa technologie sur la plateforme d’hébergement GitHub, pour inspirer de futurs hackers.

