Débat / Vidéos – La BERD et le Policy Center examinent « les défis » et « les opportunités » pour le Maroc de demain

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et le Policy Center for the New South (PCNS) ont organisé jeudi un débat, à l’occasion de la présentation du « Rapport de Transition 2023-24 ».

La présentation, en présence de M. Karim El Aynaoui, président du Policy Center for the New South, sur le campus de l’Université Mohammed VI à Rabat – Technopolis, a été organisée sous le thème : « Un paysage économique mondial en mutation : défis et opportunités pour le Maroc », suivi d’un panel examinant l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales face à des reconfigurations potentielles.

Ce rapport de la BERD d’une centaine de pages en anglais, dont Article19.ma a obtenu une copie, met l’accent sur « les transformations en cours qui déterminent l’avenir de l’économie mondiale », telles que le passage à la durabilité, la réforme des chaînes d’approvisionnement mondiales et la ruée vers les matières premières pour soutenir le développement des économies numériques et vertes tout en abordant les tendances macroéconomiques.

Dans un contexte de changements globaux rapides, les intervenants dont le Professeur Larbi Jaïdi, ont relevé que les pays en voie de développement, y compris le Maroc le Maroc, s’efforcent d’attirer les investissements directs étrangers (IDE) dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Les initiatives du Maroc dans les domaines tels que l’énergie renouvelable, la recherche et développement, le développement des infrastructures et les équipements de transport ont suscité l’intérêt de nombreux acteurs internationaux, offrant ainsi une plateforme propice au transfert de connaissances et au développement économique national, note-on.

Cependant, afin de saisir les opportunités de croissance émergentes, « il est impératif d’accélérer le rythme des réformes » afin de faire face aux obstacles et favoriser la création d’un environnement inclusif pour les grands investisseurs internationaux ainsi que les PME locales, souligne M. Jaïdi.

Résumant les résultats de ce débat d’actualité, M. Antoine Sallé de Chou, Country Director à la BERD a estimé que : « Le Maroc possède des atouts importants et bien positionné, que ce soit à travers évidemment la stabilité macroéconomique et politique qu’il offre, les infrastructures également développées comme le port de Tanger Med … son ouverture sur le Minde monde avec différents accords commerciaux qui sont évidemment une opportunité, mais qui, on l’a vu également dans le débat, peut-être source de vulnérabilité, si demain les différents blocs géopolitiques venaient à imposer des tarifs très élevés sur le Maroc ».

Toutefois, il a relativisé en expliquant que le Maroc, également, dans cette concurrence rude qui maintenant s’exerce dans ce monde en reconfiguration, est très bien placé également, on le pense, en termes de promotion de l’investissement…Pour la promotion de l’investissement, avec en effet l’identification d’un point d’entrée clair pour les investisseurs au Maroc, mais avec, on l’a dit également, la nécessité de pouvoir s’assurer qu’une fois que les politiques industrielles sont lancées, elles soient suivies, qu’il y ait un monitoring clair de où on en est ».

Et d’ajouter : « Enfin, dernier atout important du Maroc, on le voit de plus en plus, sécuriser un accès à une énergie et à une production verte est clé dans la prise de décision de l’investissement. Évidemment, le Maroc, avec son potentiel renouvelable très important, a une carte à jouer… »

De son coté, Mme Baeta Javorcik, Chief Economist, au sein de la BERD a répondu aux questions techniques des panelistes et de l’auditoire, notamment sur les défis que le Maroc doit relever à l’avenir y compris dans le domaine de l’éducation et la privatisation (voir vidéo).

Par ailleurs, elle a révélé que la BERD a réalisé étude dans trois pays Arabes : la Tunisie, le Liban et le Maroc sur des thématiques telles que le bonheur et la santé.

Selon cette étude, « au Maroc, les gens se sentent heureux et satisfaits … et les jeunes se sentent en bonne santé ».

Toutefois, elle n’a pas donné de détails sur l’échantillon couvert par cette étude ni la période.

Mme Baeta : « Thank you very much for all these questions. So, let me take them in order. ─ what would it take to ─ export more digital services? so I mentioned renewable energy. you know, everybody wants renewable energy, so we are talking about, you know, Morocco is tying exports of green hydrogen, exports of green electricity, using green energy to power its manufacturing base.

You know, I was talking about that. Green energy to be used by exporters of services. is there enough renewable energy capacity? I think that’s a question worth asking. because, you know, there are many opportunities, but is there enough infrastructure? Is the investment large enough, fast enough? The potential is there, but is it enough action taking potential

Second, you need the digital infrastructure. two years ago, our transition report was devoted to the topic of ─ digitalization, and we, you know, looked at where countries are in that respect. Morocco was looking okay. It was in the middle of the pack, but, you know, it could do better. so, digital infrastructure, matters.

What we see in many of in many emerging markets is that, you know, young people have amazing digital skills, but these digital skills drop off with age very quickly. and that’s, that’s, that, and in particular there’s huge divide, divide between rural and urban. huge difference, between people of different levels of education, between people of different levels of income.

Income. So sort of thinking about investment in digital skills matters. the other thing that we see in emerging markets is that, you know, in rich countries, a lot of people get on the job training in digital skills. This is not true in emerging markets, but we know that people are interested because if you look at rich and emerging countries.

If there is free training, people are equally likely to take it. But they get less training from their employers. I think to a large extent it’s because employers worry that if they invest, employees will move on to competition or they will want more money. So, you know, thinking about maybe subsidized skills is, subsidized training may be a way to go.

Question about happiness and health. So, You know, I don’t want to read that, to read too much into this indicators because people in different countries interpret questions slightly differently. But the question was, how satisfied are you with your life? very satisfied, satisfied, you know, kind of satisfied, dissatisfied.

It’s very interesting to see difference between Morocco, Tunisia, and Lebanon, and I think in many ways these differences make sense. On health, the question was not about the health sector, the question was about your self assessed health, but of course it is a function of the healthcare availability and healthcare costs.

On digitalization, there was a question about how small economies should position themselves. You know, what matters is not, you know, whether you’re small or large. What matters is also your demographic profile. and you know, in Europe, we have lots of countries with shrinking populations. So, they may be larger, but you don’t, you can’t be complacent because you know, it’s very easy to declare we’re doing great and only to see your educational system deterioration. So good educational system, it’s always work in progress because the world is not standing still and the competition out there is really fierce. »

