Scandale – Trump déclaré « coupable des 34 chefs d’accusation » dans l’affaire Stormy Daniels

Donald Trump a été déclaré coupable de l’ensemble des 34 délits de falsifications de documents comptables, destinées à cacher un paiement de 130 000 dollars à l’actrice de films X Stormy Daniels pour éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa campagne présidentielle de 2016.

Toutefois, il faut attendre le verdict de la Cour, prévu le 11 juillet prochain.

Ainsi, le juge a fixé le prononcé de la peine au 11 juillet à 10h au tribunal tribunal pénal de Manhattan à New York. Il a donné à la défense jusqu’au 13 juin pour présenter ses arguments en vue du prononcé de la peine et jusqu’au 27 juin à l’accusation pour y répondre, selon la chaîne rfi.fr.

L’avocat de Donald Trump, Todd Blanche, a fait savoir qu’il comptait faire appel du verdict de culpabilité contre son client dès qu’il le pourrait, après d’autres étapes judiciaires.

« Nous ferons appel dès que possible », a déclaré sur CNN Todd Blanche, principal avocat de l’ex-président dans ce dossier. « À New York, la procédure dit : il y a le prononcé de la peine. Ensuite, nous ferons appel. Oh, ça c’est New-York ! C’est n’importe quoi. Biden a fait la même chose. Selon moi, ils allaient de toute façon le condamner pour quelque chose. C’est une chasse aux sorcières. Pour moi Trump est l’un des meilleurs présidents que nous ayons eus, parce que c’est avant tout un businessman, et c’est ce qui fait tourner notre pays… »

+ Un verdict inédit aux USA +

C’est la première fois qu’un président ou ancien président américain est condamné par la justice pénale. Toutefois, ce verdict n’empêche pas le milliardaire républicain de 77 ans d’être candidat à la présidentielle de novembre face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à une peine de prison.

Stormy Daniels avait reçu, à quelques jours du scrutin, 130 000 dollars pour se taire sur une relation sexuelle qu’elle affirme avoir eue avec Donald Trump en 2006, quand il était encore un magnat de l’immobilier et du divertissement et qu’il était déjà marié à son épouse Melania.

Les 130 000 dollars avaient été versés à l’actrice par l’ancien homme de confiance du milliardaire, Michael Cohen, devenu, depuis, son ennemi juré. Quand ce dernier s’était fait rembourser en 2017, par plusieurs chèques signés de Donald Trump, alors à la Maison Blanche, les dépenses avaient été maquillées en « frais juridiques » dans les comptes de la Trump Organization. Pour les procureurs, derrière ces falsifications comptables, « le cœur de (l’)affaire, (était) un complot et une dissimulation » pour gagner l’élection contre Hillary Clinton en 2016.

Justice a été rendue finalement pour quelqu’un qui a été un criminel toute sa vie. Donc justice est enfin faite et les gens devraient commencer à écouter ce qu’il a vraiment fait toute sa vie. C’est incroyable que des gens soient de l’autre côté…

+ « Le vrai verdict (populaire) aura lieu le 5 novembre » +

L’ancien président américain a immédiatement dénoncé un procès « truqué » et une « honte ». « Le vrai verdict aura lieu le 5 novembre, par le peuple américain », a-t-il déclaré devant les caméras dans un couloir du tribunal de New York.

De son côté, l’équipe de campagne de Joe Biden a aussi réagi à cette décision. « Nous avons vu aujourd’hui à New York que nul n’était au-dessus des lois », a dit un porte-parole de la campagne de Joe Biden. « Il n’y a toutefois qu’une manière de garder Donald Trump en dehors du Bureau ovale : le bulletin de vote. Délinquant ou pas, Trump sera le candidat des républicains », a ajouté Michael Tyler dans un communiqué.

Le procureur qui a instruit le dossier contre Donald Trump à New York, Alvin Bragg, a salué jeudi la condamnation, soulignant que «le jury a parlé ». « La seule voix qui compte est celle du jury », a-t-il dit.

