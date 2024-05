Culture – Le Marrakech Short Film Festival conquis le public Casablancais

La quatrième édition du « Marrakech short film festival » se tiendra du 27 septembre au 2 octobre, ce festival est un point de rencontre pour les professionnels du cinéma et ses jeunes passionnés sous les palmiers de Marrakech.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, les organisateurs annoncent que « des projections en plein air remplies de la magie du grand air, des courts métrages et des rêves de jeunes réalisateurs aspirant à la professionnalisation et à la reconnaissance, le tout dans des lieux emblématiques de la ville ocre tels que le Palais Badii, le jardin Moulay Abdeslam et d’autres. »

Cette année le programme BEST OF de l’édition précédente, un programme sélectionné de films primés à Cannes/Clermont-Ferrand/Festival de Tanger, projetés dans des cinémas historiques à travers le Maroc: Renaissance/Rabat; Alcazar Tanger et Cinema Lutetia à Casablanca.

+ « Pour une Casablanca créative avec une scène artistique indépendante forte » +

Des courts métrages du Maroc, de Palestine, de Grèce, de Pologne, d’Égypte et de Chypre ont voyagé à travers le royaume, étant accueillis ces derniers mois au légendaire Cinéma Renaissance à Rabat et au Cinéma Alcazar à Tanger. Pour la prochaine étape, le programme BEST OF sera accueilli au American Arts Center, un espace artistique multidisciplinaire à but non lucratif fondé par l’American Language Center et inauguré en mars 2022.

Pour la deuxième fois le MARRAKECHsFF conquit le publique casablancais. Avec la devise « Pour une Casablanca créative avec une scène artistique indépendante forte. » Le American Arts Center est un partenaire évident pour le MsFF, car nous partageons un engagement pour la promotion de la culture et de la création artistique.

Les amoureux du cinéma de Casablanca ont rendez-vous le dimanche 2 juin dans la salle du American Arts Center avec 4 courts métrages de la sélection précédente du MARRAKECHsFF : du Maroc avec le film « Voilà » du réalisateur Gabriel Navarro mettant en vedette la révélation du Ramadan 2024, la talentueuse Marie-Batoul Prenant, le film « La Cellule » de Basma Bekirane, et le film « Pour qu’il te purifie » de Salma El Belghiti, qui raconte le parcours profond d’un jeune Marocain à travers sa réconciliation avec la mort / de la Pologne avec le film « 60 Kilos de Rien » du réalisateur Piotr Domalewski, lauréat du prix du public au Festival du film de Trieste.

