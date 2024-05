Scandale – Après ses vacances au Maroc, un député écossais a reçu une facture salée de 138 000 DH, pourquoi?

En démocratie, même un ministre n’a pas le droit de gaspiller l’argent des contribuables. Et pour cause: les députés ont voté la suspension l’ancien Secrétaire écossais à la Santé et député actuellement pendant 27 jours de séance et le priver de son salaire pendant 54 jours en raison de sa facture d’itinérance de données iPad de 11. 000 livres sterling (138 000 DH).

Michael Matheson a emporté l’iPad parlementaire avec lui lors d’une visite d’une semaine au Maroc avec sa famille aux alentours de Noël 2022. Ses frais d’itinérance pour l’iPad – et non pour les appels téléphoniques – s’élevaient à près de 11 000 livres sterling, selon la chaîne Sky News.

Qu’a fait Michael Matheson ?

À l’époque de l’incident, M. Matheson était secrétaire chargé de l’Énergie et des Transports dans le gouvernement de Nicola Sturgeon. Ensuite, il a été nommé Secrétaire à la Santé et les soins sociaux lorsque Humza Yousaf est devenu premier ministre en mars de l’année dernière.

C’est pendant son mandat en tant que secrétaire à la Santé – avec un salaire annuel de £118 511 – que l’histoire a fait les gros titres. Les frais d’itinérance pour l’iPad – pas les appels téléphoniques – se sont élevés à près de £11 000 et ont été initialement payés par les contribuables après que M. Matheson ait affirmé qu’il avait accumulé cette facture astronomique en effectuant des travaux de circonscription pendant le voyage.

+ Ses fils adolescents avaient utilisé l’iPad comme point d’accès pour regarder des matchs de football +

Par la suite, il a été découvert que M. Matheson n’avait pas remplacé une carte SIM obsolète, ce qui a abouti à cette facture élevée, affirme-t-on.

Mis devant le fait accompli, M. Matheson a accepté de payer £3 000 seulement pour couvrir les frais à partir de son budget de dépenses. Comme l’utilisation des données était apparemment pour des affaires parlementaires, le parlement écossais a accepté de payer le reste.

À la suite d’un tollé public, M. Matheson a accepté de rembourser l’argent au parlement écossais. Cependant, des questions subsistaient sur l’utilisation des données – les chiffres semblaient plus élevés les jours où des matchs de football avaient lieu.

« Il est ensuite apparu que ses fils adolescents avaient utilisé l’iPad comme point d’accès pour regarder des matchs de football pendant les vacances familiales », ajoute Sky News.

