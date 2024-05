Éclairage – Que se passe-t-il si Trump est condamné ? Voici les réponses à vos questions (TIME)

Alors que les élections présidentielles américaines approchent à grand pas, le retour de l’ancien président américain Donald Trump, candidat pour un nouveau mandat, inquiète les électeurs aux Etats-Unis.

Voici ce qui se passerait si Trump était reconnu coupable dans l’affaire de New York, selon un jeu de question / response publié cette semaine par le Time Magazine.

– – Trump peut-il encore se présenter à la présidence ?

Oui. Une condamnation pour crime ne disqualifiera pas Trump de poursuivre sa campagne présidentielle, même s’il était emprisonné.

En effet, en vertu de la Constitution, tous les citoyens nés, âgés d’au moins 35 ans et résidant aux États-Unis depuis 14 ans, peuvent se présenter à la présidence. « Il n’y a aucun obstacle constitutionnel à un criminel qui se présente aux élections », a déclaré au TIME Richard Hasen, professeur de droit électoral à la faculté de droit de l’UCLA, après la première inculpation de Trump. « Et étant donné que la Constitution américaine fixe les qualifications présidentielles, il n’est pas clair que les États pourraient les compléter, par exemple en interdisant aux criminels de se présenter aux élections. »

Au moins deux candidats ayant fait l’objet de condamnations pénales se sont présentés à la présidence par le passé, mais sans succès. Il y a environ 100 ans, Eugene Debs s’est présenté à la présidence alors qu’il était dans une prison fédérale d’Atlanta en tant que candidat du Parti socialiste et a obtenu près d’un million de voix sans jamais participer à la campagne électorale. Un autre candidat présidentiel condamné, Lyndon LaRouche, s’est présenté à chaque élection présidentielle entre 1976 et 2004, y compris lors d’une campagne en prison au cours de laquelle il a obtenu plus de 26 000 voix.

– – Trump ira-t-il en prison ?

Trump pourrait potentiellement être condamné à une peine d’emprisonnement s’il est reconnu coupable, bien que la plupart des primo-délinquants dans des affaires non violentes soient plutôt condamnés à une probation et à des amendes. La décision appartient en fin de compte au juge Merchan, qui n’est pas tenu d’emprisonner Trump s’il est reconnu coupable par un jury.

Les 34 accusations portées contre Trump sont toutes considérées comme des crimes de classe E à New York, le niveau le plus bas d’accusations criminelles dans l’État, passibles d’une peine maximale de quatre ans chacune. On s’attend à ce que le juge impose une peine concurrente afin que Trump purge simultanément toute la peine de prison – quatre ans maximum – s’il choisit cette voie.

Mais étant donné l’âge de Trump, 77 ans, l’absence de condamnation préalable, le fait qu’il est le premier ancien président à être jugé pénalement et qu’il pourrait redevenir président, les experts juridiques affirment qu’il n’y a aucune garantie qu’une condamnation entraînerait une peine de prison.

Au lieu de cela, il est plus probable que Trump soit condamné à payer une amende et à purger une forme de période de surveillance s’il est reconnu coupable, peut-être en se présentant régulièrement à un fonctionnaire du service de probation de la ville. Sous le coup d’une peine de probation, il pourrait être emprisonné immédiatement pour avoir commis d’autres crimes.

Les criminels condamnés à moins d’un an sont généralement envoyés à Rikers Island, à New York, où l’ancien directeur financier de Trump, Allen Weisselberg, purge actuellement sa peine pour des crimes liés à son travail pour Trump. Les peines de plus d’un an seraient généralement purgées dans l’une des 44 prisons de l’État de New York.

Contrairement à ses autres affaires pénales, si Trump est reconnu coupable dans ce procès et réélu président, il ne pourra pas tenter de se pardonner. La falsification de dossiers commerciaux est un crime d’État et seul le gouverneur de New York, un démocrate, pourrait lui pardonner. (Même dans les affaires fédérales, la question juridique n’est pas encore posée de savoir s’il peut se pardonner.)

– – Trump peut-il faire appel ? Combien de temps prendra un appel ?

Si Trump est reconnu coupable, il fera presque certainement appel du verdict – un processus qui pourrait prendre des mois, voire plus. Il porterait probablement d’abord l’affaire devant la division d’appel de Manhattan, puis demanderait finalement un examen auprès de la plus haute cour de l’État, la Cour d’appel d’Albany, qui a déjà statué contre les multiples demandes de Trump de retarder le procès.

Il est peu probable que la longue procédure d’appel soit terminée avant le jour du scrutin.

– – Trump peut-il encore voter ?

Pour que Trump perde son droit de vote, il faudrait qu’il soit incarcéré au moment des élections de novembre, un scénario techniquement possible mais peu probable compte tenu de son appel anticipé contre tout verdict de culpabilité.

Bien que la Constitution ne précise pas explicitement si les criminels condamnés ont le droit de voter, plusieurs États imposent des limites au droit de vote des criminels. En Floride, où Trump vit et vote depuis 2020, l’éligibilité d’un criminel à voter dépend des lois de l’État où la condamnation a eu lieu – en l’occurrence, New York, qui ne révoque le droit de vote d’un criminel que pendant son incarcération.

Par conséquent, si Trump reçoit une peine de probation et réside dans la communauté, il conservera son éligibilité au vote. De même, si son appel contre une peine de prison devait se prolonger au-delà des élections, il pourrait voter.

