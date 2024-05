Diplomatie – M. Bourita s’entretient à Pékin avec son homologue chinois

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi à Pékin, avec Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine et membre du Bureau politique du Comité central du Parti Communiste Chinois.

« Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales depuis la signature de la déclaration du partenariat stratégique par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, et Son Excellence le Président Xi Jinping, à l’occasion de la Visite Royale, à Pékin, en mai 2016 », selon la MAP.

Et d’ajouter que dans cet esprit, les deux pays ont confirmé leur soutien clair, constant et réciproque sur les questions fondamentales qui touchent aux intérêts vitaux du Royaume du Maroc et de la République Populaire de Chine.

+ Des initiatives dynamiques et ambitieuses +

Les deux Ministres se sont, également, félicités de la profondeur et de la richesse des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et salué les initiatives dynamiques et ambitieuses prises pour renforcer les liens politiques, économiques et culturels bilatéraux.

Cette réunion a également été l’occasion pour les deux parties d’examiner les perspectives de développement des échanges économiques et commerciaux, notamment celles offertes dans les Métiers Mondiaux du Maroc, à travers l’encouragement des investissements chinois dans le Royaume.

A cet égard, la Cité Mohammed VI Tanger Tech, lancée à l’occasion de la Visite Royale à Pékin en 2016, constitue un projet ambitieux de ville industrielle et intelligente, et illustre la convergence des visions marocaine et chinoise. Cette Cité a vocation à devenir un hub majeur pour les technologies avancées et les projets industriels de nouvelle génération.

Les investissements chinois croissants enregistrés dans le Royaume, notamment dans les secteurs de la mobilité électrique, de l’automobile, des énergies renouvelables et des infrastructures, témoignent du succès de cette initiative.

+ Initiative de la Ceinture et la Route (BRI) +

La rencontre a également été l’occasion de relever la relance des flux touristiques chinois vers le Maroc, grâce à la décision clairvoyante du Souverain de lever l’obligation de visa pour les citoyens chinois depuis le 1er juin 2016, ce qui a considérablement renforcé les liens culturels et humains entre les deux pays amis.

Au cours de cet échange, M. Bourita a présenté les récentes Initiatives annoncées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment celle qui vise à promouvoir la stabilité, la sécurité et la prospérité économique des pays africains riverains de l’Atlantique; l’initiative pour favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique ainsi que le projet stratégique du gazoduc Maroc-Nigéria qui ambitionne de renforcer l’intégration régionale et de stimuler le développement économique le long de la côte atlantique africaine et au-delà.

M. Wang Yi a, pour sa part, salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la stabilité et du développement économique et social du Royaume, et loué la contribution du Maroc à la promotion de la paix et de la sécurité régionale et internationale.

Les deux ministres se sont félicités des progrès réalisés dans le cadre de l’Initiative de la Ceinture et la Route (BRI), à la faveur de la signature du Mémorandum d’Entente de 2017 et du Plan de mise en œuvre pour la construction conjointe de la BRI en 2022. Les discussions entre M. Bourita et son homologue chinois ont également abordé plusieurs autres questions régionales et internationales d’intérêt commun. (MAP)

Article19.ma