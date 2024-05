Sport – La 11ème édition de la course cycliste « Rabat Vélo » prévue le 2 juin prochain

La 11ème édition de la course cycliste « Rabat Vélo » se tiendra, dimanche prochain (09h00), dans un circuit fermé au Boulevard Mohammed V place Al Barid à Rabat sous le thème « La famille en mouvement, à pied et à vélo ».

Organisé par l’Association nationale, femmes, activité physique et sport (ANFAPS), en collaboration avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, sous l’égide de la Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), « Rabat Vélo » fait son retour après quatre ans d’absence en raison de la pandémie (Covid 19), lit-on dans un communiqué des organisateurs. Cette manifestation sportive coïncidera avec la journée mondiale du vélo (3 juin), décrétée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 23 avril 2018 pour fêter dignement cet événement, poursuit la même source.

+ Le vélo « ami de l’environnement » +

Organisé par l’ANFAPS, que préside Mme Fatima Elfaquir ex-recordwoman et championne d’Afrique du 400m Haies en 1979 et première athlète féminine marocaine ayant participé en compagnie de Malika Hadqui aux Jeux olympiques de 1972 à Munich, cet évènement sportif vise à promouvoir une nouvelle forme d’animation récréative en ville et le vélo comme moyen de déplacement et de loisir individuel et en famille, ainsi qu’à encourager l’adoption d’un mode de vie sain, moderne et écologique, compte tenu des nombreux bienfaits de la pratique sportive et du vélo, en tant que moyen de transport économique.

Elle ambitionne également de sensibiliser la société marocaine aux bienfaits des pratiques physiques et sportives en tant que leviers pour combattre les effets de la sédentarité et assurer une santé physique et mentale équilibrée, tout en encourageant les femmes à pratiquer du sport de manière régulière, notamment le vélo, « ami de l’environnement ».

