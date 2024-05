Histoire d’une photo – La ministre de l’Énergie, Leila Benali dément « les allégations » sur sa relation avec un milliardaire australien

Dans un communiqué rendu public, ce mardi 28 mai, Leila Benali, ministre de l’Énergie et membre du PAM a démenti de manière catégorique « les allégations » publiées par le journal ‘The Australian’ sur sa supposée « relation intime » avec le milliardaire australien Andrew Forest.

Pour rappel, une photo a été prise à Paris par un paparazzi, il y a quelques temps, et publiée par le journal australien montrant le milliardaire australien dans une étreinte amoureuse avec une femme. Le journal prétend que c’est la ministre qui figure sur cette photo, malgré le fait qu’on ne voit pas le visage de la dame en question.

Mme Benali affirme dans le communiqué que « la tentative de diffamation à travers la publication susmentionnée (The Australian) n’est pas la première, et qu’il s’agit d’une forme de vengeance et de ciblage émise par certains groupes d’intérêt ».

Voici une copie du communiqué :

Article19.ma