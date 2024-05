Officiel – Plus besoin d’acte de mariage pour les couples marocains non mariés pour passer la nuit dans un hôtel

Terminée l’histoire de « l’acte de mariage » obligatoire chez les hôteliers. Et pour cause, c’est suite au débat, la semaine dernière, à la Chambre des Conseillers et où le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi s’est élevé contre « l’absence » de fondement juridique justifiant la demande aux jeunes couples marocains non mariés « un acte de mariage » afin de pouvoir passer la nuit dans un établissement hôtelier.

Dorénavant, il n’y aura plus de quiproquo, car « des instructions » ont été adressées aux établissements hôteliers afin de cesser d’exiger l’acte de mariage ou autres papiers… », a affirmé une source au ministère de la Justice à Article19.ma, ce lundi 27 mai.

In fine, une page du passé est tournée à jamais.

Article19.ma