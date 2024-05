Vidéo / Énergie – Chariot annonce la découverte de gaz naturel sur le forage de OBA-1

La société d’énergie transitoire axée sur l’Afrique Chariot Limited a annoncé le succès de la campagne de forage sur la licence « Loukos Onshore » au Maroc, et le forage du puits OBA-1 sur le prospect de « Dartois », le second d’une campagne de forage de deux puits sur la licence Loukos Onshore, selon un communiqué.

Le puits OBA-1 a été foré efficacement et en toute sécurité, dans les délais et dans le budget prévu, à une profondeur finale de 901 mètres et a traversé les objectifs de réservoirs prévus.

Suite à une évaluation détaillée des données du puits, dont les diagraphies, les déblais de forage et le gaz, les interprétations préliminaires sont les suivantes :

Confirmation de présence de réservoirs dans un intervalle d’une épaisseur brute de 200 mètres, correspondant aux objectifs pré-forage; et Identification d’un intervalle de 70 mètres brut présentant une résistivité élevée, coïncidant avec des mesures de gaz élevées dans les boues de forage, suggérant potentiellement la présence d’une couche de gaz ne contenant pas d’eau.

Des analyses supplémentaires seront menées suite au forage en préparation d’un test qui déterminera la productivité du puits et les ressources potentielles de la découverte.

Le puits va être désormais mis en condition pour permettre les opérations de test et son utilisation potentielle comme puits de production. L’unité de forage sera ensuite démobilisée.

+ Optimiser le futur programme de travail +

Duncan Wallace, le Directeur Technique de Chariot a déclaré que : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès du forage du puits OBA-1 sur le prospect de Dartois qui conclut la première campagne de forage onshore au Maroc menée par Chariot. Ces résultats sont positifs pour le potentiel de la zone de Dartois. Nous allons maintenant intégrer l’ensemble des données que nous avons obtenues des deux puits RZK-1 et OBA-1 avec les données sismiques 3D que nous avons retraitées en vue de bien évaluer le potentiel des ressources de la zone de Dartois, de façon à optimiser le futur programme de travail sur cette découverte et son impact sur la prospectivité de l’ensemble de la licence de Loukos ».

Ajoutant que : « Nos deux premiers puits ont confirmé avec succès notre modèle géologique pour la distribution des réservoirs et la présence de gaz est de bon augure pour notre activité future d’exploration sur la licence. Je voudrais remercier nos équipes opérationnelles, qui, une fois encore, ont démontré leur capacité à forer en toute sécurité et de façon efficace. Je remercie également l’ONHYM pour leur support sans faille et leur partenariat. Notre focus pour la licence de Loukos est de mettre toute découverte commerciale en production le plus vite possible. »

Article19.ma