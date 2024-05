La ministre PAMiste Leila Benali dans « le collimateur » des tabloïds à cause d’une photo controversée

Histoire d’une photo à Paris. La ministre marocaine de l’Energie, Leila Benali ne manque pas d’énergie car elle voyage beaucoup aux quatre coins de la planète y compris à Paris pour assister aux conférences et colloques internationaux où tout simplement rencontrer ses homologues sur des questions stratégiques relatives à l’énergie. Chose normale car cela fait partie de son travail quotidien et de sa mission au sein du gouvernement Akhannouch.

Bref, mais c’est à Paris où une photo a été prise par un paparazzi, il y a quelques temps, qui fait jaser la presse populaire. Et pour cause, elle montre ainsi le milliardaire australien, Andrew Forest dans une étreinte amoureuse avec une dame d’un certain âge. Le tabloïd britannique le ‘Daily Mail’ et ‘The Australian’ basé à Sidney, étaient les premiers à prétendre que c’est la ministre qui figurerait sur cette photo, malgré le fait qu’on ne voit pas le visage de la dame en question.

Deux sites marocains, Le Desk et Goud, ont pris le relais mais avec beaucoup de précaution.

Répondant à une question du journaliste du site arabophone Goud à ce sujet, Mme Benali a promis « de répondre » aux allégations des tabloïds, en précisant qu’ils la « traquent » depuis l’année dernière.

Affaire à suivre…

Article19.ma