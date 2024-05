Culture – Tarik Slaiki réélu président de l’Union des éditeurs marocains

L’éditeur Tarik Slaiki a été réélu président de l’Union des éditeurs marocains, lors de son assemblée générale ordinaire, tenue vendredi à Rabat.

En plus de Tarik Slaiki, le bureau exécutif de l’Union est composé de Ahmed Essayegh, premier vice-président, Nadia Essalmi, deuxième vice-présidente, Mhammed Jabroune, secrétaire général, Mohamed El Mahboub, trésorier, ainsi que de Bassam Al-Kourdiqui et Mohamed Redouane en tant que conseillers, fait savoir l’Union dans un communiqué.

+ Promouvoir le livre et le secteur de l’édition au Maroc +

De même, l’assemblée a renouvelé sa confiance en Abdeljalil Nadem, en tant que président d’honneur de l’Union, ajoute la même source. Cette rencontre a constitué une occasion pour les professionnels du secteur de discuter et évaluer les réalisations de l’Union au cours de l’étape précédente et mettre l’accent sur les défis à relever dans ce domaine, à la lumière des mutations que connaît le marché du livre au Maroc et dans le monde.

Par la même occasion, les éditeurs ont réitéré leur volonté à collaborer avec tous les partenaires, à leur tête, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, pour promouvoir le livre et le secteur de l’édition au Maroc, compte tenu de leur rôle dans le rayonnement de la culture marocaine.

Ils ont, en outre, affirmé leur disposition à collaborer avec le reste des professionnels du secteur, avec pour but de se fédérer sous l’égide d’une seule entité, notant que l’Union des éditeurs marocains valorise les différentes formes de communication et de coordination au service de la culture, du livre et des professionnels du secteur de l’édition au Royaume.

Article19.ma