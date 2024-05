Casa Skate – une nouvelle génération de skateurs au Maroc

Le plus grand skate park du continent africain Rachidi, communément appelé « Nevada Park », dans le parc de la Ligue arabe, au centre de Casablanca, grouille de dizaines d’enfants joyeux qui se démènent en trottinettes et en rollers, selon le site dvidshub.net.

D’un côté, Ayoub, Yassine, Akram, Mouad et Oussama font du skate, comme ils le font presque tous les jours. Autrefois limités à des zones situées dans la rue et à un seul parc délabré, ils disposent désormais de suffisamment d’espace pour pratiquer leur sport.

Au cours des dernières années, la régénération globale de Casablanca en tant que centre économique du Maroc est allée de pair avec l’émergence de nouveaux skateparks et autres infrastructures pour soutenir une culture croissante du sport urbain.

+ Le skateboard comme un moyen d’exprimer leur identité +

Cela a ouvert une multitude d’opportunités à des jeunes comme Akram, qui voient le skateboard comme un moyen d’exprimer leur identité et leurs espoirs pour l’avenir de leur ville.

« Avant la construction du skate park du Nevada en 2018, qui nous a permis de faire beaucoup de progrès, il n’y avait rien », raconte Akram, qui enseigne le skateboard. « Nous avons patiné sur des spots que nous avons trouvés dans la rue. Il n’y avait que le skate park d’Ain Diab, mais il était démoli et coûtait 20 dirhams (2 dollars) pour y entrer. »

Yassine, 24 ans, est un jeune skateur passionné par ce sport depuis 15 ans.

« J’ai grandi à Oujda, dans le nord-est du Maroc », raconte-t-il à Al Jazeera. « Quand j’avais neuf ans, j’ai repéré un garçon qui faisait du skate dans la rue. J’étais fasciné. Mes parents m’ont acheté ma première planche et ce garçon est rapidement devenu mon ami. Mon père m’accompagnait pour trouver des endroits où m’entraîner, puis s’asseyait au café pendant que je m’amusais ».

+ Il n’a pas manqué une seule journée de skate depuis six ans +

Yassine a également rencontré son collègue skateur Mouad – qui travaille dans l’immobilier à Rabat – exerçant à Oujda. Mais à l’époque, dit-il, les gens d’Oujda n’acceptaient pas les skateurs – « Ils pensaient que nous étions des satanistes ».

Puis, lors de ses vacances en famille à Casablanca, il raconte : « J’ai découvert les premiers groupes de skateurs qui parcouraient la ville et construisaient des petits skateparks éphémères avec leurs propres ressources. C’est à cette génération plus âgée que l’on doit l’essor du skateboard au Maroc et ces nouvelles infrastructures ».

À Anfa, au sud de Casablanca, des tours de verre ont commencé à fleurir rapidement. Un nouveau quartier hypermoderne abritant Casa Finance City, l’un des plus grands centres financiers d’Afrique, est en cours de construction et un skate park a été aménagé en 2020.

Cependant, comme le souligne Akram, le sport a encore besoin de son propre écosystème : « Il n’existe aucune marque, sponsor ou compétition qui puisse nous permettre d’avoir de réelles ambitions grâce au skateboard. Nous n’en sommes pas encore là.

« La plupart d’entre nous pratiquent le skateboard pour échapper à nos problèmes de vie, et même à nos propres problèmes de santé mentale. »

Ayoub, qui affirme n’avoir pas manqué une seule journée de skate depuis six ans, est plus optimiste. Egalement compositeur de musique, il porte un regard sentimental sur le développement de Casablanca : « Je vois la ville évoluer, également d’un point de vue artistique, et cela me remplit de joie pour l’avenir. »

Article19.ma