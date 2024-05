African Lion 2024 – Les États-Unis et le Maroc organisent une démonstration de réponse chimique, biologique, radioactive et nucléaire

Les Forces armées royales marocaines (FAR) et les soldats de l’armée américaine se sont entraînés ensemble sur les procédures chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de neutralisation des explosifs et munitions au cours exercice African Lion 2024 (AL24) à Agadir, au Maroc, le 21 mai 2024, selon dvidshub.net.

AL24 est le premier exercice conjoint du Commandement américain pour l’Afrique, dirigé par la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine, Afrique (SETAF-AF), qui se déroulera du 19 avril au 31 mai au Ghana, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie, avec plus de 8 100 participants de 27 pays et Contingents de l’OTAN.

+ Excellente performance des FAR +

« La mission EOD implique des munitions chimiques », a déclaré le CPS de l’armée américaine Maitlan Cherry d’Oceanside, Californie, « Ce que j’ai vu jusqu’à présent lors de notre entraînement au sein des forces armées marocaines, c’est que nous partageons tous les deux les mêmes connaissances de base en EOD. »

« La formation EOD et CBRN impliquait des répétitions avec un robot ramassant un engin explosif improvisé et le mettant en place », a déclaré le sergent d’état-major de l’armée américaine, Connor Brown de Houston, Texas, chef d’équipe de la 53e Ordnance Company. Il a coordonné une opération de combinaison anti-bombes et les FAR ont travaillé pour détruire et rendre la zone sûre.

« Nous avons travaillé très dur en collaboration avec l’organisation marocaine pour cet exercice, et nous ne pourrions être plus heureux de l’excellente performance des FAR aujourd’hui », a déclaré le sergent d’état-major de l’armée américaine, David Sanderson, adjoint régional à l’engagement coopératif de la Defense Threat Reduction Agency (DTRA).

Ajoutant que : « Les FAR ont excellé et dépassé toutes les attentes. Cela met vraiment en lumière la coopération entre les États-Unis et le Maroc ».

+ 20e anniversaire de l’AL24 +

La formation aux tâches EOD et CBRN n’est qu’un des nombreux scénarios de formation exécutés au cours de l’exercice. Chaque jour pendant l’AL24, les pays partenaires s’engagent dans de nombreuses missions couvrant un large éventail de capacités militaires pour tester l’état de préparation stratégique de la force interarmées combinée et renforcer les partenariats entre l’armée américaine, les forces armées africaines et les alliés de l’OTAN.

« Nous devrions tous être ravis de participer à cet exercice car il s’agit d’établir des relations avec votre partenaire », a déclaré Cherry. «J’encourage fortement quiconque à s’engager avec une force partenaire, à lui parler et à apprendre d’eux.»

Cette année marque le 20e anniversaire de l’AL24, mais pour certains soldats, il s’agit de leur première expérience d’exercice conjoint et combiné.

« C’est la première fois que je participe à l’exercice African Lion », a déclaré Brown. « C’est toujours excitant de partir dans un autre pays. Peut-être qu’ils font les choses différemment de vous, donc c’est bien d’en tirer des leçons.

Article19.ma