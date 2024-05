Le groupe marocain HPS dévoile l’acquisition de CR2, firme internationale spécialisée dans le digital banking

La multinationale marocaine Hightech Payment Systems (HPS), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de progiciels et de solutions de paiement, vient de dévoiler l’acquisition de CR2, un important acteur international de progiciels de digital banking et de paiements dont le siège est à Dublin, en Irlande.

Avec des bureaux à Dublin, à Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie, CR2 fournit plus de 90 banques dans plus de 50 pays, offrant une suite complète de fonctionnalités bancaires, de portefeuilles digitaux et de paiement.

Article19.ma